Magasins ouverts le 21 avril : ces commerces qui ne ferment pas le lundi de Pâques

Ce lundi 21 avril 2025 est un jour férié en France. En ce lundi de Pâques, de nombreuses personnes vont profiter du week-end prolongé pour faire des achats. Quels magasins restent ouverts ?

C'est le lundi de Pâques ! Ce lundi 21 avril 2025, de nombreux Français cherchent à rentabiliser le temps libre que leur offre ce troisième jour de week-end. Mais en ce jour férié, beaucoup de magasins sont fermés. Comme d'autres, les commerçants aussi veulent profiter de ce week-end prolongé, et c'est bien compréhensible.

Néanmoins, bonne nouvelle, certaines grandes enseignes restent ouvertes le lundi de Pâques, même si c'est un jour férié ! À Paris, les grands magasins comme le BHV Marais, le Printemps Haussmann, le Carrousel du Louvre et les Galeries Lafayette Haussmann ont annoncé qu'ils resteraient ouverts l'ensemble de la journée. Découvrez ci-dessous dans quelles enseignes et grands centres commerciaux vous pourrez vous rendre ce lundi de Pâques à Paris, Lyon, Lille et Marseille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire en ce jour férié !

La majorité des grandes enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix...) ouvrent leurs portes, mais tout dépend du magasin. Attention, pour les enseignes Leclerc, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). Rendez-vous sur cette page pour voir les horaires de votre magasin Castorama. Même chose pour Leroy Merlin ou pour les jardineries Jardiland. À Paris, touristes et fashion victim seront ravis d'apprendre que les grands magasins ouvrent aussi leurs portes. Du Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, en passant par le BHV. Voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :

Dans toute la France, la plupart des supermarchés ne ferment pas, mais les ouvertures exceptionnelles se font au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez.

Auchan : rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.

Carrefour : rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.

Intermarché : depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.

Leclerc : A cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !

Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.

Géant Casino : découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires.

Ikea : à cette page, choisissez votre magasin en cliquant dessus, puis découvrez ses horaires.

Action : renseignez vous sur cette page en indiquant le magasin que vous souhaiter visiter.

Le Lundi de Pâques, les grands magasins sont majoritairement ouverts à Paris. Ce sera aussi le cas de la plupart des centres commerciaux. Voici les horaires d'ouverture exceptionnelles de ces magasins :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

Galeries Lafayette : de 11h à 20h

Samaritaine : de 10h à 20h

Carrousel du Louvre : de 10h à 19h

BHV Marais : de 10h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h

Le Bon Marché : de 10h à 19h45

Centre Italie 2 : de 10h à 20h

Printemps Haussmann : de 11h à 20h

Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 9h30 à 20h

Confluence : ouvert de 10h à 20h

Grand Hôtel Dieu : ouvert de 10h30 à 19h

: ouvert de 10h30 à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce lundi 21 avril 2025 :

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30

McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h