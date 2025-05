Nouvelle lune du 27 mai : voici les signes du zodiaque qui vont briller selon les experts

Entre coup de pouce financier et souffle de nouveauté, la nouvelle Lune du 27 mai 2025 devrait s'avérer bénéfique pour la majorité des signes du zodiaque. Faites-vous partie des heureux élus ?

Alors que les beaux jours s'installent avec l'arrivée prochaine de l'été, la nouvelle Lune du mois de mai s'annonce positive et riche en changements. Pour certains signes, ces bonnes nouvelles se feront ressentir du côté des finances tandis que d'autres profiteront d'une énergie prometteuse et pleine d'enthousiasme dans leur quotidien. Prévue pour le 27 mai à 05h02 dans le signe des Gémeaux, découvrons ensemble quelles surprises nous réserve la prochaine nouvelle Lune.

Si vous appartenez au signe des Gémeaux, cette période pourrait être bénéfique pour vous, rapporte l'astrologue Amandine Arcs dans le magazine Madame Figaro. Et c'est normal puisque c'est votre maison solaire qui se trouve éclairée par la nouvelle Lune. C'est le moment parfait pour prendre des décisions, laissez vous porter par les astres !

Un autre signe pourrait être gâté par cette lunaison : le Scorpion. "Ne baissez pas les bras et persévérez dans ce qui est censé vous faire avancer sur le plan professionnel et économique", invite l'astrologue Natasha Merani dans le magazine Femme Actuelle. Un petit coup de pouce financier pourrait bien s'inviter et soutenir votre effort. Ne lâchez rien ! Enfin, le Verseau devrait également être de la partie puisque les énergies de la nouvelle Lune boosteront sa créativité. C'est donc l'occasion rêvée pour vous lancer dans de nouveaux projets qui pourraient vous enrichir. "N'hésitez pas à passer à l'action !", encourage l'astrologue.

La nouvelle Lune du mois de mai devrait être positive pour de nombreux signes du zodiaque © MUHAMMAD - stock.adobe.com

Alors que certains signes peuvent se réjouir, d'autres devront redoubler de prudence en cette période et fournir des efforts pour transformer ces énergies en un élan positif. Selon le site Oh My Mag, le Cancer aura intérêt à rester à l'écoute de ses intuitions quel que soit le moyen utilisé. Méditez ou étudiez vos rêves, la vérité se trouve en vous. La Balance aura l'opportunité de s'ouvrir au monde extérieur, c'est le moment de dire oui ! Pour finir, c'est dans le domaine de la communication que le Sagittaire rencontrera des difficultés. L'important durant cette période sera de faire preuve de souplesse.

D'une manière générale, pour les autres signes du zodiaque : le Bélier, le Taureau, le Lion, la Vierge, le Capricorne et les Poissons, cette nouvelle Lune apportera "une vibration résolument extravertie" explique Natasha Merani. Selon elle, cette période sera propice à l'extériorisation. Vous vous sentirez plus sociable que d'ordinaire et vous vous surprendrez peut-être à vous confier facilement à vos proches. Profitez-en, cela ne peut vous faire que du bien !