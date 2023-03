Conjonction Vénus-Jupiter : à quelle heure observer le rapprochement ?

CONJONCTION VENUS JUPITER. Ce jeudi 2 mars au soir, le rapprochement entre les planètes Vénus et Jupiter est encore visible à l'œil nu ou à l'aide d'un télescope. Dans quelles conditions d'observation et à quelle heure ?

[Mis à jour le 2 mars 2023 à 19h09] Le spectaculaire rapprochement entre Vénus et Jupiter, à une distance apparente équivalente au diamètre du disque de la lune, va éclairer le ciel nocturne ce jeudi 2 mars, pour la dernière fois. Sortez à la tombée de la nuit loin de toute pollution lumineuse, et observez le ciel vers l'horizon ouest. Ces deux astres pourtant éloignés de plusieurs centaines de millions de kilomètres apparaissent simultanément dans le champ de vision d'une paire de jumelles ou d'un télescope.

Cette conjonction se révèle particulièrement spectaculaire puisque les deux planètes Vénus et Jupiter sont actuellement parmi les astres les plus brillants du ciel. C'est un rendez-vous important pour les curieux et les amateurs d'astronomie. Comment ne rien manquer du spectacle ? Quel équipement privilégier pour admirer la conjonction ? Voici tout ce que vous devez savoir sur ce rapprochement céleste.

Quand a lieu la conjonction Vénus-Jupiter ?

La conjonction entre les planètes Vénus et Jupiter est visible du mercredi 1er au jeudi 2 mars 2023 en fin de journée au moment du crépuscule. Ce ballet céleste ne s'éternisera pas puisque les deux planètes disparaîtront derrière l'horizon aux alentours de 21 heures, ce qui laissera seulement un peu plus de deux heures pour les admirer dans le ciel nocturne.

Qu'est-ce que la conjonction Vénus-Jupiter ?

La conjonction de deux planètes est un phénomène qui survient quand ces deux astres se rapprochent dans le ciel lorsqu'on les observe depuis un troisième objet, en général la Terre. On a alors l'impression que les deux planètes se trouvent à proximité l'une de l'autre. Mais ce rapprochement n'est que visuel, puisqu'en réalité ces dernières peuvent se trouver à plusieurs milliards de kilomètres l'une de l'autre et apparaître côte à côte dans le ciel.

Ce phénomène se produit relativement fréquemment mais reste spectaculaire puisque c'est l'occasion d'admirer les deux astres simultanément. Les conjonctions peuvent impliquer des planètes mais également d'autres objets célestes comme des astéroïdes, des lunes ou encore des étoiles.

Mercredi 1er et jeudi 2 mars 2023, vous pourrez admirer la conjonction de Vénus, surnommée l'étoile du Berger, et de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Les deux planètes sont particulièrement brillantes et apparaissent côte à côte dans le ciel une fois le soleil couché.

Quelle est la distance entre Vénus et Jupiter ?

Lors de la conjonction, Vénus et Jupiter sont visibles très proches l'une de l'autre dans le ciel. Mais ne vous y trompez pas, ces deux planètes sont relativement éloignées dans le système solaire puisque plus de 670 millions de kilomètres les séparent. A titre comparatif, cela représente plus de quatre fois la distance qui nous sépare du Soleil. Entre Vénus et Jupiter se trouve notamment la ceinture principale d'astéroïdes ainsi que l'orbite de la planète Mars.

Les deux planètes sont tellement brillantes que le spectacle est visible à l'œil nu. Vous pouvez également utiliser un dispositif optique comme un télescope ou encore une paire de jumelles. Cela vous permet d'observer plus distinctement les deux astres brillants.

Vénus et Jupiter apparaissent dans la constellation des Poissons lorsque le soleil se couche. Les deux planètes sont alors visibles au-dessus de l'horizon ouest. Pour profiter pleinement de l'évènement, privilégiez un endroit bien dégagé. Vous pourrez alors observer ce duo évoluer dans le ciel jusqu'au moment où il disparaît derrière l'horizon vers 21 heures.

Pour repérer les planètes, vous pouvez consulter une carte du ciel en ligne comme celle du site Stelvision ou encore une application pour smartphone comme Sky Tonight (sur Google Play ou App Store). Vénus est facilement reconnaissable par sa forte luminosité. Vous apercevez alors à ses côtés un deuxième astre particulièrement brillant : Jupiter.