C'est la date à laquelle la vie sur Terre prendra fin : bien avant l'explosion du Soleil

La vie sur Terre disparaîtra bien avant la mort du Soleil. Combien de temps reste-t-il à l'humanité pour trouver une solution avant cette échéance ?

Depuis des milliards d'années, le Soleil éclaire la Terre et dicte le rythme du cycle des saisons, rendant la vie possible à la surface de notre planète. Mais cette étoile qui nous sert de repère depuis la nuit des temps ne durera pas éternellement. Les scientifiques sont formels : dans quelques milliards d'années, le Soleil disparaîtra. Et selon une étude récente menée par des chercheurs de la NASA et de l'Université de Warwick, la vie sur Terre devrait s'éteindre bien avant cette date.

Visible uniquement sous la forme d'un disque lumineux depuis la Terre, le Soleil est en réalité une immense boule de gaz qui évolue lentement au fil du temps. Actuellement, il consomme l'hydrogène qui le compose, ce qui produit de l'énergie et le fait briller. Mais cette situation n'aura qu'un temps. Lorsque son hydrogène sera épuisé, le Soleil gonflera en une "géante rouge", c'est-à-dire une étoile 2 000 fois plus grosse qu'actuellement, engloutissant Vénus et Mercure avant d'exploser en nuage de poussière. À la fin, il ne restera qu'une "naine blanche", une petite étoile mourante qui ne laissera qu'un noyau froid errant dans l'espace après sa mort.

Avant d'exploser, le Soleil se transformera en "géante rouge" qui engloutira les planètes Mercure et Vénus. © Olena Kapinus - stock.adobe.com

Bien que la fin de notre Soleil soit prévue dans environ 5 milliards d'années, son déclin progressif débutera largement en amont et provoquera l'extinction de la vie sur Terre bien avant cette date. L'étude publiée par le groupe de scientifiques révèle qu'au cours du prochain milliard d'années, la luminosité du Soleil et sa chaleur vont augmenter, rendant les conditions de vie sur Terre de plus en plus hostiles. Les océans vont s'évaporer peu à peu faisant disparaître les espèces présentes. Mais rassurez-vous, ce processus sera suffisamment lent pour que l'humanité ait le temps d'imaginer des solutions à ce "petit" problème.

Lorsque la vie ne sera plus possible sur notre planète, nous n'aurons probablement d'autre choix que de nous tourner vers d'autres mondes. À ce titre, la planète Mars pourrait représenter un refuge envisageable pour les humains. Bien que cette solution semble digne d'un scénario de science-fiction, c'est une idée qui motive actuellement les scientifiques à développer des technologies nous permettant de rendre habitable notre voisine rouge. Et si l'avenir de notre espèce se trouvait sur une autre planète que celle qui nous a vus naître ?