C'est la meilleure station de ski pour faire le plein de soleil en France

Cette petite station est l'une des plus ensoleillées de France : elle bénéficie d'un microclimat exceptionnel.

Votre meilleure chance d'oublier la grisaille et de recharger vos batteries en vitamine D est simple : skier dans une poudreuse baignée de lumière. Mais alors où dénicher la station de ski en France qui vous offre une garantie de soleil sur les pistes ? On a trouvé le meilleur domaine pour combler enfin vos envies de soleil.

La quête s'arrête nette au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes ! Grâce à son microclimat exceptionnel et ses plus de 3 000 heures de soleil par an selon le site spécialisé Skiinfo, ce domaine skiable à taille humaine, loin des "usines à ski" des Alpes, est la meilleure promesse anti-grisaille de l'hiver.

Piste de ski à Font Romeu au cœur du parc naturel des Pyrénées Catalanes. © lefalherjeanluc - stock.adobe.com

Bienvenue à Font-Romeu/Pyrénées 2000 ! Même au cœur de l'hiver, aux mois de décembre, janvier et février, vous pourrez skier et bronzer sous un soleil radieux avec des journées dépassant les 6 heures d'ensoleillement sur les pistes. Quant aux skieurs qui préfèrent profiter des dernières neiges d'avril, il pourront cumuler plus de 150 heures de soleil en fin de saison !

Ce domaine skiable qui s'étend de 1 712 à 2 213 mètres d'altitude offre 43 kilomètres de pistes de ski alpin pour tous les niveaux (47 pistes au total - dont 3 réservées aux luges - et 24 remontées mécaniques), des pauses déjeuners inoubliables en terrasses et des panoramas somptueux sur les sommets catalans culminants à plus de 2 900 mètres tels que le Pic Carlit ou le Col Rouge.

Domaine skiable de Font-Romeu/Pyrénées 2000. © thomathzac23 - stock.adobe.com

Avec un excellent enneigement garanti par ses 500 canons à neige, Font-Romeu/Pyrénées 2000 propose à ses visiteurs des conditions de ski idéales. Au-delà du ski alpin, les amateurs de ski de fond ou de raquettes pourront profiter de ses 111 kilomètres de pistes labellisées "3 Nordiques France" entre le plateau de La Calme et la forêt des Estanyols. Les riders ne seront pas en reste avec son snowpark et les familles avec la luge ou les balades en chiens de traîneau.

Enfin, Font-Romeu/Pyrénées 2000 mise également sur le bien-être : après l'effort sur les pistes, rien de tel qu'une séance à la patinoire olympique ou une escapade vers les célèbres bains d'eaux chaudes naturelles des Pyrénées Catalanes ! Peut-être y croiserez-vous aussi des athlètes et sportifs français en pleine préparation physique... Depuis plusieurs décennies, la station leur offre un camp de base parfait pour préparer au mieux leurs compétitions.