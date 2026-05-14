Le monde entier nous envie ce village : le tout premier à avoir été sacré "préféré des Français"

Entre choc émotionnel et ruelles médiévales intactes, voici le village que le monde entier nous envie.

La France regorge de trésors que les touristes du monde entier s’arrachent, des nos côtes bretonnes aux sommets des Alpes en passant par les joyaux parisiens. Mais s’il est un lieu qui incarne à lui seul le fantasme absolu du village médiéval au charme bien français, c’est celui-ci.

Ce site a marqué l'histoire de la télé en devenant le tout premier lauréat de l'émission "Le Village préféré des Français" en 2012. Pour l’animateur Stéphane Bern, ce fut une révélation immédiate : "c'est un choc émotionnel, je ne m'attendais pas à une telle beauté". Les téléspectateurs ne s'y sont pas trompés, propulsant cette bourgade de seulement 207 habitants au rang de star internationale, attirant aujourd’hui plus de 400 000 visiteurs par an.

Un saut de 800 ans dans le passé : Saint-Cirq-Lapopie dévoile ses façades de pierre et ses maisons à pans de bois du Moyen Âge. © Willy Mobilo - stock.adobe.com

Cette pépite que le monde entier nous envie, c'est Saint-Cirq-Lapopie. Accroché à une falaise à 100 mètres au-dessus du Lot, ce village impressionne au premier regard. Il se découvre exclusivement à pieds, à travers un dédale de ruelles pavées où l'on dénombre pas moins de 13 monuments historiques. De la porte de Rocamadour à la place du Sombral, on déambule entre des maisons du XIIIe au XVe siècle aux fenêtres à meneaux et façades à pans de bois. Le must ? L'ascension jusqu'au rocher de la Popie, pour jouir d'un panorama magique sur les méandres de la rivière, les écluses et les anciens moulins.

Saint-Cirq-Lapopie a fasciné les plus grands esprits du XXe siècle. André Breton, chef de file des surréalistes, en est tombé éperdument amoureux, décrivant le village comme "une rose impossible dans la nuit". Son coup de foudre fut tel qu'il y installa sa résidence d'été, affirmant qu'en découvrant le site, il "cessa de se désirer ailleurs". Aujourd'hui encore, l'énergie créative perdure : les anciennes échoppes de chaudronniers ou de tourneurs sur bois accueillent des galeries d'art, tandis que les Maisons Daura reçoivent des artistes internationaux en résidence.

Creusé dans la falaise au pied de Saint-Cirq-Lapopie, le chemin de halage de Ganil est le point de départ idéal pour découvrir la vallée du Lot. © Frederic Maillard - stock.adobe.com

Les environs sont un immense terrain de jeu au cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy. On peut explorer la vallée en canoë sur le Lot, s'attaquer aux parois d'escalade ou parcourir la véloroute V86. Les randonneurs adoreront le mythique chemin de halage de Ganil creusé à même la falaise. Direction ensuite les grottes du Pech Merle, à quelques kilomètres, pour admirer des peintures rupestres vieilles de 29 000 ans !

Saint-Cirq-Lapopie est facilement accessible pour une escapade, le village étant situé à seulement 25 kilomètres de Cahors et à 2 heures de Toulouse. Pour une arrivée mémorable, privilégiez la croisière fluviale sur le Lot ou empruntez le chemin de halage en famille, pour une approche plus bucolique au fil de l'eau.