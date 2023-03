"Grève SNCF : vers une grève reconductible mercredi 8 mars ?"

GREVE 8 MARS. A quoi va ressembler la journée de mercredi 8 mars 2023 dans les transports de la SNCF ? Ils pourraient être à nouveau perturbés par un nouvelle mobilisation au lendemain du 6e acte de grève contre la réforme des retraites.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 17h57] Alors que les prévisions de trafic ont déjà été annoncées pour la journée de mardi 7 mars 2023, avec des perturbations lourdes sur le réseau des TGV, TER, Intercités et RER en ce jour de grève interprofessionnelle et générale contre la réforme des retraites, les interrogations portent désormais sur la poursuite du mouvement le mercredi 8 mars. A la SNCF, les quatre principales organisations syndicales ont appelé à un mouvement de grève "reconductible" à partir du mardi 7 mars. Ce qui signifie que le mouvement pourrait sûrement se poursuivre. Mais pour combien de temps ? Et quand en serons-nous informés ? Les usagers des TGV ont déjà reçu pour la plupart des textos ou mail leur informant que leur train était supprimé également pour la journée du mercredi 8 mars 2023.

Le second syndicat à la SNCF, l'Unsa Ferrovaire, a annoncé qu'il "analysera dès le 7 mars et chaque jour le taux de grévistes à la SNCF (…), mais également au niveau interprofessionnel, pour décider des suites à donner à ce mouvement". Quant au syndicat CFDT-Cheminots, "plus de 80% sont favorables à une grève reconductible". En 2019, la grève la plus longue de l'histoire initiée par l'ensemble des syndicats de la SNCF avait mobilisé les cheminots durant trois mois, perturbant largement l'ensemble du trafic des trains aux quatre coins de l'Hexagone. Que préparent désormais les cheminots pour faire face au gouvernement qui refuse de lâcher sa réforme des retraites ?

Par ailleurs, la Fédération CGT des Cheminots a mis à disposition un préavis de grève le 8 mars de 15h40 à minuit pour couvrir toutes les initiatives organisées sur le territoire tout au long de la journée des droits des femmes. Dans un communiqué, la CGT avec FSU, Solidaires, l'UNEF et les associations féministes appellent à des mobilisations à 15h40 à République, suivie de prises de parole et à 17h30 pour une manifestation de République direction Opéra.