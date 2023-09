Les hôtels de luxe témoignent, voici les commandes en room service les plus étonnantes

Dans les hôtels les plus luxueux, il est possible de commander directement dans sa chambre tout à n'importe quelle heure. Les hôteliers de plusieurs pays ont livré les demandes les plus excentriques de leurs clients.

Les clients d'hôtel peuvent parfois avoir des demandes pour le moins inhabituelles lorsqu'il s'agit de service en chambre... Notamment dans les palaces et hôtels de luxe où les clients savent qu'ils peuvent tout obtenir en quelques minutes. Tout, même des mets très surprenants ! En dehors des classiques club-sandwichs, sodas ou chips, quelques-uns de ces demandes ont sans doute fait sourire les standardistes ou les cuisiniers. Pour entrer dans les petits secrets de ces établissements, le site de réservation Hotels.com a ainsi mené une enquête mondiale impliquant 473 hôtels, et les résultats sont pour le moins surprenants.

Sachez tout d'abord que le room service peut être une option très rentable pour un établissement hôtelier. L'enquête montre ainsi que près d'un tiers des voyageurs dépensent au moins 85 euros par nuit pour le service en chambre. Parmi les produits les plus commandés, on retrouve le café mais aussi les hamburgers, particulièrement sur le créneau 19h à 21 heures. Par flemme de se rendre au restaurant ?

Que dire alors des 10 demandes les plus insolites en service en chambre ? La liste comprend des produits étonnants, établis par cette enquête menée dans 473 hôtels en avril 2023. Voici le top 10 des produits les plus surprenants, établis par Hotels.com à partir des réponses des hôtels :

1. De "l'eau light". Oui, ça doit exister mais ne nous demandez pas la différence avec une eau classique.

2. De la glace fondue. Peut-être y avait-il derrière cette demande un petit problème dentaire ?

3. Du fugu, ce poisson globe connu pour sa toxicité si les toxines contenues ne sont pas soigneusement enlevées. Ce produit, réputé dans la gastronomie japonaise, demande une certaine habileté au cuisinier. Etait-ce pour un pari ou par amour du risque ?

4. De l'eau bouillie, en bouteille. Etait-ce pour se faire un plat de spaghettis dans la chambre ou pour éviter une contamination ? Mystère...

5. Du poisson apporté par le client, et à faire cuire en cuisine. Sans doute l'oeuvre d'un pêcheur amateur...

6. Des moules frites. Le mal du plat pays ?

7. Une omelette sans blanc d'oeuf.

8. Un bol de riz... pour le chien.

9. Du bison. Un hommage à Buffalo Bill ?

10. Une shakshuka, un plat composé principalement d'oeufs et de tomates mais à servir cette fois sans oeufs !

Pour cette enquête, Hotels.com a fait un vrai tour du monde des room service. Les hôtels étaient basés en France mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Mexique, en Corée du Sud, au Japon, en Norvège, en Suède et au Danemark. Tous proposent évidemment l'option du service en chambre à leurs clients.