Le "Canari" des Pyrénées est le train le plus spectaculaire de France et il est à prix mini

Si vous n'avez pas encore votre ticket pour ce train, vous passez à côté du plus beau balcon des Pyrénées.

Si vous cherchez l'aventure sans vider votre PEL, la France cache un trésor ferroviaire qui n'a rien à envier aux sommets suisses. Imaginez des voitures totalement à l'air libre, des ponts suspendus au-dessus du vide et une ascension vertigineuse au cœur des montagnes. Ce trajet légendaire, surnommé le "Canari" par les locaux, offre un voyage panoramique à couper le souffle pour le prix d'un café en terrasse.

C'est une ligne qui défie les lois de la gravité depuis plus d'un siècle. Sur 63 kilomètres de rails, ce convoi historique relie Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol, grimpant plus de 1 000 mètres de dénivelé. Ici, on ne parle pas de vitesse, mais de contemplation : à 30 km/h, le train serpente à flanc de falaise, offrant une vue plongeante sur la vallée de la Têt avec au loin la silhouette de la Serra del Cadi. C'est le plus haut chemin de fer à voie métrique d'Europe, une relique du génie civil français qui servait autrefois à désenclaver les hauts plateaux face aux massifs du Cambre d'Aze et du Carlit.

Le Train Jaune sur le pont Gisclard, entre la halte de Sauto et la gare de Planès, dans le département des Pyrénées-Orientales. © PHILETDOM - stock.adobe.com

Véritable icône des Pyrénées-Orientales, le Train Jaune arbore fièrement les couleurs rouge et or du pays Catalan. Dès les premiers virages, le convoi traverse le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et frôle le mythique Canigou. Le clou du spectacle reste les voitures découvertes : par beau temps, vous voyagez en "cabriolet" ferroviaire. L'air pur des cimes vous enveloppent pendant que défilent des décors dignes de cartes postales, entre églises romanes isolées et citadelles Vauban.

Comme dans un film panoramique en temps réel, vous tutoyez le vide sur des ponts suspendus, plongez dans des tunnels obscurs avant de déboucher sur l'immensité des plaines de Cerdagne. Le train dessert 22 gares et parmi les escales incontournables on retrouve Villefranche-Vernet-les-Bains et son départ royal dans une cité classée à l'Unesco, Mont-Louis pour sa citadelle de Vauban, Bolquère-Eyne qui est la gare la plus haute de France à 1 593 mètres, ou encore Font-Romeu pour ses panoramas XXL...

Le Train Jaune descendant la vallée de la Têt. © seb hovaguimian - stock.adobe.com

Que vous soyez fan de rando, amateur de vieilles pierres ou accro à la photo, chaque arrêt est une excuse pour explorer les hauteurs des Pyrénées-Orientales. L'hiver, le décor change du tout au tout, révélant des stations de ski accrochées aux pentes enneigées sous un soleil méditerranéen souvent radieux.

Plus qu'un simple train, c'est une aventure en immersion totale et à prix cassé. La Région Occitanie propose régulièrement des billets pour le Train Jaune à 5 euros (en quantité limitée) via le site liO Train SNCF. Pour un trajet standard de 3 heures, comptez environ une vingtaine d'euros : un tarif dérisoire pour accéder à l'un des plus beaux balcons du monde !