Accessible 24h/24, "on sera plongé dans un autre monde" : ce célèbre pont de Paris comme vous ne l'avez jamais vu

Un pont mythique de Paris métamorphosé en grotte géante : c'est le projet fou de JR, gratuit jour et nuit.

Oubliez les balades romantiques sur les quais de Seine, Paris va vivre un choc visuel sans précédent ! Une installation d'art contemporain totalement démesurée vient métamorphoser l'un des monuments les plus célèbres de la capitale. Les visiteurs seront littéralement propulsés dans une dimension parallèle, accessible gratuitement jour et nuit.

Exit l'architecture classique, place à une immense grotte artificielle qui va emballer l'un des ponts les plus légendaires de la "Ville Lumière" ! Les passants ne traverseront plus un simple monument, ils s'engouffreront au cœur d'une brèche géologique hyper-technologique. Imaginez un monstre de toile et d'air de 120 mètres de long et 20 mètres de large flottant au-dessus de la Seine et préparez-vous à entrer dans une structure monumentale constituée de 80 arches géantes de 18 mètres de hauteur !

Gonflage test réussi pour "La Caverne du Pont-Neuf" dans la nuit du 20 au 21 mai 2026. © Franck Derouda/SIPA (publiée le 21/05/2026)

Du 6 au 28 juin 2026, le plus vieux pont de Paris se métamorphose avec "La Caverne du Pont-Neuf". Derrière ce projet fou, l'artiste urbain JR relève le défi le plus spectaculaire de sa carrière "en termes d'échelle et de technique". Le clin d'œil est évident : JR marche dans les pas de Christo et Jeanne-Claude, qui avaient marqué les esprits en enveloppant ce même pont en 1985, d'une immense toile couleur grès doré. 41 ans plus tard, le mythe de la caverne est revisité à une échelle jamais vue...

Pour ce chantier colossal mobilisant 800 personnes, JR a misé sur une structure gonflable. L'illusion est totale : la toile reproduit l'aspect minéral et accidenté de la roche calcaire des carrières de l'Oise, d'où proviennent les pierres d'origine du pont. La réalité augmentée s'invite avec des effets visuels interactifs inspirés de la chronophotographie d'Étienne-Jules Marey.

L'installation de JR "La Caverne" sur le Pont Neuf à Paris. © Franck Derouda/SIPA (publiée le 21/05/2026)

L'expérience sera aussi intensément sonore avec une bande-son électroacoustique mystique confiée à Thomas Bangalter, l'ex-membre de Daft Punk. Ce dispositif créera "une expérience immersive, émotionnelle et participative, car je souhaite que chaque visiteur devienne un coauteur à part entière de l'œuvre", précise l'artiste. "On pourra y venir à 16h comme à 5h du matin, et on sera ainsi plongé dans un autre monde" annonce JR, précisant que des médiateurs seront présents en permanence.

Accessible 7j/7, l'œuvre se laissera aussi contempler depuis les quais, à pied, à vélo, en bateau de croisière et même depuis le sommet de la tour Eiffel. "Chacun pourra s'inventer son parcours", se réjouit déjà JR. Après le démontage le 28 juin, pas question de gaspiller les 18 900 m² de toile : ils seront réemployés ou intégralement recyclés par le textile.

Avec cette œuvre immersive, JR invite le public à renouveler son regard sur le monde qui l'entoure. Une prouesse éphémère à couper le souffle, interactive et ouverte à tous, qui s'annonce déjà comme le choc culturel de l'été.