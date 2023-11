"Une serveuse prévient : les restaurateurs font ça pour vous inciter à payer plus et ça marche !"

Cette petite technique donnée par une serveuse aurait bien un effet sur les clients des restaurants... et leur portefeuille !

Une serveuse a révélé un petit truc souvent utilisé selon elle dans les bars, cafés et restaurants pour inciter les clients à laisser plus de pourboires. Dans la vidéo partagée sur le réseau social Tik Tok, on peut voir un porte-addition, cette petite soucoupe ou support servant à vous rendre la monnaie une fois que vous avez payé l'addition. Sur ce support, on peut trouver la somme d'1,50 €, composée de deux pièces de 50 centimes, deux pièces de 20 centimes et une pièce de 10 centimes.

Selon notre experte qui tient une page TikTok spécialement dédiée aux trucs et astuces des restaurants et aux petits dessous qui se cachent dans les cuisines et salles de restaurant, cette multitude de petites pièces n'est pas anodine, loin de là. La méthode dévoilée consiste justement à accumuler les petites pièces sur la table au moment de rendre la monnaie. "Une petite astuce pour qu'ils vous laissent tout cela en guise de pourboire : ne leur laissez pas une pièce d'un euro et une pièce de 50 centimes, car ils (les clients, ndlr) vont prendre avec eux celle d'un euro. C'est comme ça qu'ils vous laissent tout", assure-t-elle en montrant les petites pièces. Selon elle, les clients laisseraient davantage sur la table de petites pièces de monnaie. En faisant ainsi, les serveurs auraient ainsi plus de chances de toucher un meilleur pourboire.

Derrière ce "petit truc de serveurs", se pose surtout la question de l'existence du pourboire, déjà remise en cause par le paiement par carte bancaire. La publication de notre experte a d'ailleurs entraîné de nombreuses réactions. Certains critiquent le fait que laisser un pourboire semble presque devenu obligatoire. "Je ne laisse jamais de pourboire... je travaille et personne ne me donne de pourboire. Pourquoi l'industrie de la restauration devrait-elle en recevoir alors que d'autres ne le font pas ?", note un internaute.

D'autres internautes ont affiché une position plus radicale ! Ils affirment qu'ils ne laissent jamais de pourboire, car les employés de l'hôtellerie et de la restauration sont déjà payés pour leur travail. Un autre a contre-argumenté en faisant référence aux frais mensuels que les banques prélèvent pour votre carte bancaire, soulignant ainsi que les clients paient aussi pour d'autres services et que les pourboires sont des compléments bienvenus, notamment au moment de saluer la qualité d'un service et le bon moment passé à table.