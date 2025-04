La fin de l'addition à table ? Ce changement va bouleverser nos habitudes au restaurant

De plus en plus de restaurants optent pour cette tendance, et les raisons sont multiples.

Il fût un temps où poser la question "On peut avoir l'addition ?" tout en prolongeant sa conversation confortablement assis à la table d'un café ou d'un restaurant était une pratique courante. Aujourd'hui, la scène se rarifie. Pour cause, la réponse des serveurs est devenu quasiment la même de partout : "Rendez-vous directement au comptoir !", contraignant le client à mettre fin à la conversation, à se déplacer et parfois à patienter en caisse pour régler la note.

Selon le restaurateur espagnol Jairos Sanchez, cette pratique dont il parle sur TikTok, apporterait un précieux gain de temps au serveur, lui évitant les allers-retours entre les tables et la caisse et permettant de libérer plus rapidement les places pour augmenter le nombre de couverts servis et donc le chiffre d'affaires. Une optimisation donc qui répond aux impératifs de rentabilité auxquels le secteur est confronté, comme le soulignait le chef Thierry Marx dès 2022, évoquant la pression exercée par les augmentations des coûts de l'énergie et le remboursement des prêts garantis par l'État.

Frank Delvau, président général de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Île-de-France (UMIH), confirme cette tendance dans une interview accordée à Ouest-France, soulignant que la centralisation des opérations financières à la caisse simplifie les transactions, notamment en cas de paiements multiples (carte, espèces, tickets restaurant).

La centralisation des paiements au comptoir simplifie grandement la logistique pour le serveur. Si le paiement à table présentait l'avantage de la commodité, il pouvait s'avérer très complexe à gérer dans le cas des groupes qui divisaient l'addition de manière anarchique avec des modes de paiement tous différents (cartes bancaires multiples, espèces, titres restaurant...). Certains établissements vont encore plus loin en proposant des QR codes permettant aux clients de consulter le menu et de payer directement depuis leur smartphone, réduisant ainsi le temps d'attente.

Simple business, gain de temps (et d'argent) pour le propriétaire ? Et s'il fallait voir au contraire ce changement comme une occasion de renforcer la relation entre le client et le restaurateur ? C'est évidemment l'argument donné par les représentants de la profession. Se déplacer pour régler l'addition permet de remercier le personnel pour le service et même d'échanger quelques mots avec le patron. Comme le souligne Frank Delvau : "S'il est de bonne humeur, il peut même offrir un petit verre !" Frank Delvau y voit ainsi un retour à l'esprit "bistrot", dans un monde où la relation client est souvent réduite à une transaction plus impersonnelle comme dans les chaînes de restauration rapide. Une évolution positive donc ? Les clients jugeront...