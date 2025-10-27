"J'ai acheté une maison à ma mère avec mon premier salaire… Je n'aurais pas dû" : l'énorme regret de cette star du basket

Ancienne star de la NBA, ce joueur a regretté sa folle dépense.

Toucher son premier salaire en tant que footballeur professionnel, pilote de Formule 1 ou joueur de basket, est toujours un moment particulier chez les sportifs de haut niveau. En NBA, les chiffres peuvent vite monter à la tête quand on regarde les contrats de certains joueurs. Dans la ligue, très souvent, on ne parle pas de milliers d'euros par mois, mais bien de millions.

Les plus grandes stars touchent en effet un véritable pactole que ne renieraient pas certaines stars du foot de ce côté-ci de l'Atlantique. LeBron James, Luka Doncic, Stephen Curry... On frôle même le milliard lorsque on cumule les salaires des trois stars avec les sponsors. Pourtant, comme pour toute autre discipline, toucher énormément d'argent quand on a pas l'habitude peut vite monter à la tête si on arrive pas à gérer.

Si la star des Boston Celtics, Jayson Tatum, conserve l'intégralité de ses salaires en banque, d'autres s'empressent d'utiliser leur premier chèque pour faire plaisir à leurs proches. C'était le cas de Brandon Jennings, arrivé en NBA via la draft 2009 chez les Bucks.

Jennings a choisi de dépenser son premier salaire pour sa mère, un choix qu'il regrette aujourd'hui, comme il l'a expliqué quelques années plus tard. "J'ai acheté une maison à ma mère avec mon premier salaire. Mais je n'aurais pas dû. Parce que tu es jeune et quand tu arrives dans cette ligue, tu te dis que tu dois acheter une maison à ta mère", a-t-il déclaré. "Je pense que j'aurais dû me prendre quelque chose en premier."

Et le basketteur de poursuivre : "Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas ou que je n'apprécie pas ce qu'elle a fait. C'est juste qu'on se fait un peu avoir avec l'idée qu'on doit tout de suite offrir quelque chose à la famille, sauf qu'on peut se blesser l'année suivante. (…) Les jeunes devraient s'offrir un truc en premier, histoire d'être tranquille. On ne sait pas ce qui peut arriver, heureusement que j'ai pu jouer 9 ans"

Blessé gravement au tendon d'Achille sans jamais retrouver son vrai niveau par la suite, Brandon Jennings a tout de même pu obtenir plus de 30 millions de dollars et s'offrir une vie confortable après sa carrière de joueur en NBA, qui s'est terminée en 2017 chez les Wizards de Washington.