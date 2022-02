"DIRECT. JO 2022 : biathlon, Papadakis - Cizeron... Le programme de samedi"

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER. Du biathlon avec le sprint hommes, du snowboard cross avec les équipes mixtes, l'entrée en lice de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace dans ces JO 2022, de grands espoirs de médailles pour la France ce samedi 12 février.

En direct

18:30 - Papadakis et Cizeron entrent en lice Quatre fois champions du Monde, il ne manque qu'un titre à Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace : la médaille d'or olympique. Pour leurs premières olympiades en 2018, le couple de danseurs sur glace étaient repartis de PyeongChang avec la deuxième place et l'argent. Mais à Pékin, les Tricolores sont bien décidés à conquérir l'or, d'autant plus que le duo Tessa Virtue et Scott Moir, champion olympique en Corée du Sud n'est plus là. Les Canadiens ont pris leur retraite en 2019. Papadakis et Cizeron entament demain l'épreuve de danse sur glace des JO 2022 avec la danse rythmique. S'ils veulent remporter l'or, ils devront finir dans les 20 meilleures paires pour disputer l'épreuve de danse libre. Début des hostilités ce samedi 12 février à 12h00 (heure française).

18:00 - De nouvelles chances de médailles en snowboard cross Les épreuves individuelles terminées, place désormais aux équipes mixtes dans ces JO 2022 en snowboard cross. Médaillée d'argent en individuel femmes mercredi, Chloé Trespeuch est de retour avec le 5e de l'individuel hommes jeudi, Merlin Surget. Une deuxième équipe mixte française composée de Julia Pereira de Sousa Mabileau, 5e aux JO 2022 et médaillée d'argent en individuel femmes aux JO 2018 de PyeongChang et Loan Bozzolo tentera également de décrocher une nouvelle médaille pour la délégation tricolore. Les quarts de finale démarrent ce samedi 12 février à 3h00 (heure française). La finale olympique devrait avoir lieu aux alentours de 4h00 du matin.

17:30 - Suite des quarts de finale femmes ce samedi Les Etats-Unis et le Canada sont les premières nations qualifiées pour les demi-finales du tournoi femmes en hockey sur glace des JO 2022 depuis aujourd'hui. Qui rejoindra ce samedi 12 février les deux équipes nord-américaines ? Au programme, le Comité Olympique Russe sera opposé dès 5h10 à la Suisse tandis qu'à partir de 9h40, la Finlande et le Japon se disputeront une place dans le dernier carré. Chez les hommes, les JO 2022 continuent avec 4 affiches demain. 3e des derniers JO, le Canada affronte les Etats-Unis à 5h10. Vice-championne olympique en Corée du Sud, l'Allemagne tentera de vaincre la Chine dès 9h40. Deux rencontres auront lieu à partir de 14h10 : Comité Olympique Russe - République Tchèque et Suisse - Danemark.

17:05 - Les Etats-Unis et Matt Hamilton de retour Son look ne passe pas inaperçu dans ces JO 2022. Matt Hamilton, curleur américain est de retour ce samedi 12 février dans le tournoi hommes de curling. Les Etats-Unis, médaillé d'or à PyeongChang en 2018 affrontent la Norvège dès 7h05. Toujours chez les hommes, l'Italie est opposé à la Chine alors que dans le même temps, le Canada et la Suède s'affronteront. Dernière affiche masculine demain, le Danemark face à la Suisse, médaillée de bronze en Corée du Sud. Chez les femmes, sept affiches au programme. A partir de 2h05 : Suède - Canada, Corée du Sud - Comité Olympique Russe, Japon - Danemark. Dès 13h05 : Comité Olympique Russe - Japon, Danemark - Suisse, Grande Bretagne - Etats-Unis et Suède - Chine.

16:37 - Le Canada rejoint les Etats-Unis Après la victoire ce vendredi matin des Etats-Unis face à la République Tchèque (4-1) en quart de finale du tournoi femmes en hockey sur glace des JO 2022, le Canada s'est aussi qualifié pour le dernier carré après sa démonstration face aux Suédoises (11-0), complètement dépassées. Dans les autres rencontres de ce vendredi 11 février, le tournoi masculin se poursuivait : Danemark - Comité Olympique Russe (0-2), République Tchèque - Suisse (2-1), Suède - Slovaquie (4-1) et Lettonie - Finlande (1-3).

16:04 - La Comité Olympique Russe croque le Danemark Large victoire du Comité Olympique Russe face au Danemark (10-2) ce vendredi 11 février dans le tournoi hommes de curling des JO 2022. Parmi les autres affiches masculines de la journée, les trois nations médaillées à PyeongChang ont gagné : Canada - Suisse (3-5), Grande Bretagne - Etats-Unis (7-9), Suède - Italie (9-3). Chez les femmes, le tournoi continue avec la Corée du Sud, médaillée d'argent en 2018 qui s'est imposée face à la Grande Bretagne (9-7). De son côté, le Japon, médaillé de bronze il y a quatre ans, a disposé du Canada (8-5).

15:47 - Doublé allemand en skeleton L'épreuve hommes en skeleton des JO 2022 connaît son champion olympique. Ce vendredi 11 février, l'Allemand Christopher Grotheer a remporté l'épreuve devant son compatriote Axel Jungk et le Chinois Wengang Yan. Vainqueur du classement général en individuel de la Coupe du Monde en 2020 et 2021, Christopher Grotheer ajoute ce vendredi l'or olympique à son palmarès.

15:38 - Quelle fin de course ! La reine a tenu son rang et conservé son titre, mais que ce fut compliqué. En finale du 1000m femmes de patinage de vitesse sur piste courte, la Néerlandaise Suzanne Schulting a devancé de quelques centimètres, la Coréenne Minjeong Choi et la Belge Hanne Desmet. Bien placée avant les derniers tours, l'Italienne Arianna Fontana a été prise dans une chute entraînant Kristen Santos. Les mouchoirs sont de sortie à l'arrivée du 1000m de #ShortTrack : pour la gagnante, pour sa dauphine et (sans doute) pour les deux qui ont fini dans le décor ????#Beijing2022, ça se passe sur Eurosport #HomeOfTheOlympics avec #ChaletClub pic.twitter.com/Kx4nIzzrPd — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2022

15:15 - Rien ne résiste à Nils van der Poel Ce vendredi 11 février, Nils van der Poel est devenu le champion olympique du 10000m hommes en patinage de vitesse des JO 2022. Le Suédois qui a devancé le Néerlandais Patrick Roest et l'Italien Davide Ghiotto en a profité pour battre le record du monde de la discipline. ???? Oh la fusée ! Médaille d'or et RECORD DU MONDE pour Nils van der Poel sur le 10.000m ! #ChaletClub



Vibrez devant #Beijing2022 sur Eurosport #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/bg55h4USK1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2022

14:41 - Shaun White, 4e des JO : "je suis fier de ce que j'ai fait" Pour ses cinquièmes Jeux olympiques d'hiver, Shaun White n'est pas parvenu à décrocher un quatrième titre olympique. L'Américain qui disputait ses derniers runs avant de mettre un terme à sa carrière a terminé 4e de la finale en snowboard halfpipe des JO 2022. Très ému après son dernier passage, le triple champion olympique garde un bon souvenir de sa dernière compétition : "Trois titres en cinq JO, ce n'est pas mal ! Je voulais plus aujourd'hui, c'est sûr. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. J'essaie de profiter de chaque seconde. Je suis fier d'être la depuis plus de 10 ans et d'être si proche du podium aujourd'hui. À ce point, il n'y a pas d'agonie, juste du bonheur. Je suis triste que ma famille ne soit pas là. Aussi triste que je suis de dire au revoir, je suis aussi soulagé. Je ne serai plus en haut du pipe, stressé à l'idée de me faire mal, à me pousser tout le temps. C'est l'heure de tourner la page et voir la suite."

14:25 - C'est ça aussi l'esprit olympique Médaillé d'or sur le 15 kilomètres hommes en ski de fond ce vendredi matin, le Finlandais Iivo Niskanen a félicité le Colombien Carlos Andres Quintana, arrivé dernier de la course avec près de 18 minutes de retard sur le podium. ????'???????????????????????? ????????????????????????????????????, mesdames et messieurs ????



Médaillé d'or sur le 15km, Niskanen a pris la peine d'attendre Quintana, dernier à passer la ligne, pour le féliciter ????#Beijing2022 #ChaletClub #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/tSXFOIrhCQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2022

14:05 - Première pour la Belgique Les sports d'hiver ne sont pas une grande spécialité belge et à Pékin, les représentants belges n'avaient pas encore eu l'occasion de briller. C'état avant aujourd'hui et l'Anversoise Hanne Desmet. A 25 ans, elle a créé la sensation en allant chercher le bronze sur 1 000 m en short-track. En plus d'apporter la première médaille à la Belgique dans ses JO 2022, elle offre sa première récompense à son pays aux Jeux olympiques dans le patinage de vitesse sur piste courte. Hanne Desmet makes history with this #Bronze in #ShortTrackSkating - women's 1000m!



✅ 1st ever Olympic medal.

✅ 1st medal for Belgium in #Beijing2022.

✅ 1st ever Olympic medal for Belgium in short track speed skating. #StrongerTogether — Olympics (@Olympics) February 11, 2022

13:52 - Schulting récidive Après avoir réussi le record du monde plus tôt dans la journée en quart de finale, Suzanne Schulting a confirmé qu'elle n'avait pas de rivale sur le 1 000 m en short-track. La Néerlandaise s'est jouée de ses adversaires et a tenu en respect la Sud-coréenne Choi Min-jeong, championne olympique du 1 500 m en 2018. A 24 ans, elle réalise l'exploit de conserver son titre, ce que seule la Sud-coréenne Chun Lee-kyung avait réussi avant elle sur la distance en 1994 à Lillehammer et 1998 à Nagano. La légende italienne Arianna Fontana a été prise dans une chute après un contact avec l'Américaine Kristen Santos. Back to back champion! ????????



Suzanne Schulting (Netherlands) is the first woman since 1998 to win consecutive #Gold medals in #ShortTrackSkating - women's 1000m!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @TeamNLtweets | @suzanschulting — Olympics (@Olympics) February 11, 2022

13:37 - Fontana peut-elle accrocher Schulting ? Dans quelques minutes, les patineuses du short-track s'affronteront en finale du 1 000 mètres. L'occasion d'assister à un duel entre une légende de la discipline et la meilleure patineuse de la spécialité. Qualifiée avec la manière et une record du monde amélioré en quart de finale, Suzanne Schulting est la favorite à sa propre succession mais elle aura sur sa route l'Italienne Arianna Fontana. A 31 ans, cette dernière a déjà décroché deux médailles dans ses JO 2022 (or sur 500 mètres et argent en relais mixte, portant ainsi son total à 10 médailles olympiques, un record dans le petit monde du short-track. Cette dynamique suffira-t-elle pour contrarier la Néerlandaise qui à 24 ans semble intouchable sur la distance. Il y a quatre ans, cette dernière avait fait une entrée remarquée aux JO en s'emparant du titre dans une course où la Lombarde avait pris la troisième place.