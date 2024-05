Calendrier du rugby à 7 aux JO 2024 : dates, heures, médailles ... L'agenda détaillé des épreuves

Les épreuves de rugby à sept des Jeux olympiques se dérouleront du 24 au 30 juillet. Découvrez le calendrier complet.

Le rugby à 7 est une discipline récente des Jeux d'été. Arrivé en 2016 à roi, le tournoi olympique de Paris sera la troisième édition. Le rugby à 7 se dispute sur le même terrain que le rugby à XV, et par conséquent les espaces sont bien plus importants. Avec deux mi-temps de sept minutes, le match est également bien plus court.

Lors des dernières éditions olympiques, ce sont les Fidji qui ont dominé le tournoi masculin, remportant les deux médailles d'or. Chez les filles, les Australiennes ont remporté la médaille d'or en 2016, tandis que la Nouvelle-Zélande ont été championnes olympiques en 2021. Les Françaises avaient alors remporté la médaille d'argent

Pour les Jeux de Paris, les deux sélections tricolores visent la médaille d'or. Les Française, actuelle troisième nation mondiale devront pour cela battre les Australiennes et les Néo-Zélandaises, favorites du tournoi. Chez les hommes, l'équipe peut compter sur le renfort de nul autre qu'Antoine Dupont. Le demi de mêlée du XV de France a déjà participé à plusieurs tournois avec le VII avec à la clé le premier succès de l'équipe de France depuis 2005 lors de la manche à Los Angeles. Tous les espoirs sont donc permis.

Quand ont lieu les épreuves de rugby à sept des Jeux olympiques ?

Le tournoi masculin du rugby à sept se jouera du 24 au 27 juillet 2024, tandis que le tournoi féminin se disputera du 28 au 30 juillet 2024.

Où auront lieu les épreuves de rugby à sept ?

Les épreuves de rugby à sept seront disputées au Stade de France, à Saint-Denis

Le calendrier détaillé

Hommes

Mercredi 24 juillet

À partir de 15 h 30

Tour préliminaire hommes

Jeudi 25 juillet

À partir de 14 h 00

Tour préliminaire hommes

À partir de 20 h 00

Hommes – Match de classement 9-12 (2 matchs)

Hommes – Quarts de finale

Samedi 27 juillet

À partir de 14 h 30

Hommes – Places 11-12

Hommes – Places 9-10

Hommes – Matchs de classement 5-8 • (2 matchs)

Hommes – Demi-finales

Hommes – Médaille de bronze

Hommes – Médaille d'or

Femmes

Dimanche 28 juillet

À partir de 15 h 30

Tour préliminaire femmes

Lundi 29 juillet

À partir de 14 h 30

Tour préliminaire femmes

À partir de 20 h 00

Femmes – Matchs de classement 9-12 – (2 matchs)

Femmes – Quarts de finale

Mardi 30 juillet

À partir de 14 h 30