Jeux olympiques : les dernières prévisions météo catastrophiques pour la cérémonie d'ouverture

La pluie devrait perturber très fortement la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.

La catastrophe était crainte, la catastrophe va arriver. Après plusieurs jours avec de grosses incertitudes, la pluie sera bien présente toute la journée dans la région parisienne et particulièrement sur Paris selon les dernières prévisions de Météo France. Un gros épisode pluvieux est même attendu en fin de journée, à quelques minutes du coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Des rafales de vent sont également attendues durant la soirée, une situation météorologique délicate avec la présence de nombreux bateaux dans une Seine qui pourrait avoir un fort débit d'eau.

© Meteo France

C'est prévu entre 18h et 19h. Et le cumul de pluie entre 18-19h et minuit s'annonce assez important. On prévoit jusqu'à 25-30 mm de pluie. Pour vous donner une comparaison, c'est l'équivalent de 15 jours de précipitations en quelques heures. Ce n'est pas allumez le feu, c'est vraiment l'éteindre" explique un spécialiste météo sur RMC ce vendredi 26 juillet.