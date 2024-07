Football aux JO 2024 : calendrier, résultats, classements... Le programme complet des tournois

Le tournoi de football des JO 2024 débute ce mercredi 24 juillet. Et le tirage au sort des tableaux féminin et masculin n'a pas rendu la tâche facile à l'équipe de France. Retrouvez les adversaires des Bleus, le calendrier et tous les résultats.

Les équipes de France de football, féminine et masculine, sont en lice pour peut être obtenir une médaille aux JO de Paris 2024. Pays organisateur, la France sera l'un des pays favoris dans les deux tableaux et notamment masculin. Dans le reste de la compétition, on surveillera également l'Espagne (groupe C), médaille d'argent à Tokyo en 2021, l'Argentine (groupe B), emmenée par l'avant-centre de Manchester City Julian Alvarez, et pourquoi pas le Japon (groupe D) qui avait terminé 4e de la dernière édition chez lui.

Pour cette compétition de football aux JO de Paris, Alexandre Lacazette, attaquant de l'OL, sera le capitaine des Bleus. Ce dernier a clairement affiché les ambitions du groupe. "Nous avons tous la même ambition, celle d'aller jusqu'au bout et de gagner une médaille, a déclaré le capitaine. Le fait que ce soit à domicile va vraiment nous motiver", a-t-il déclaré en amont du tournoi olympique. Ce dernier a expliqué que Thierry Henry souhaite que l'équipe joue un style de football offensif et fondé sur la possession : "il veut surtout qu'on prenne du plaisir et qu'on donne du spectacle aux spectateurs".

Pour l'équipe féminine, l'adversité sera relevée dès le début de la compétition. L'équipe d'Hervé Renard hérite en effet d'adversaires particulièrement difficiles dès la phase de groupes, avec une entrée en lice contre la Colombie, avant d'affronter les Canadiennes, championnes olympiques en titre, et la Nouvelle-Zélande. Pour le sélectionneur, il faudra "être prudents et concentrés", alors que le format resserré de la compétition, à seulement 12 équipes, met en confrontation des équipes favorites dès les premiers matchs.

Calendrier et résultats du tournoi hommes

Découvrez la liste des matchs et tous les résultats du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024. Saisissez un groupe, un pays, ou une date pour filtrer les résultats.

Classement des groupes hommes

Voici les classements des groupes du tournoi de football masculin des Jeux olympiques de Paris 2024. Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la phase finale.

Football féminin résultats

Découvrez tous les résultats du tournoi de football féminin avec une mise à jour des scores à la fin de chaque rencontre ainsi que le calendrier complet de toutes les matchs jusqu'à la finale prévue le 10 août.

Football féminin classement

Voici les classements des groupes du tournoi de football féminin des Jeux olympiques de Paris 2024. Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la phase finale ainsi que les meilleurs troisièmes.

Le Calendrier des équipes de France féminine et masculine

Femmes

France – Colombie - Jeudi 25 juillet, à 21h à Lyon

- Jeudi 25 juillet, à 21h à Lyon France – Canada - Dimanche 28 juillet, à 21h à Saint-Etienne

- Dimanche 28 juillet, à 21h à Saint-Etienne France – Nouvelle-Zélande - Mercredi 31 juillet, à 21h à Lyon

Hommes

France – Etats-Unis - Mercredi 24 juillet, à 21h à Marseille

- Mercredi 24 juillet, à 21h à Marseille France – Guinée - Samedi 27 juillet, à 21h à Nice

Samedi 27 juillet, à 21h à Nice France – Nouvelle-Zélande - Mardi 30 juillet, à 19h à Marseille

Calendrier complet du football aux Jeux Olympiques

Télécharger le calendrier complet des tournois de foot des JO

Vous pouvez télécharger juste au dessus le calendrier complet et détaillé de tous les matchs des compétitions de football durant les JO.