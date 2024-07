Handball aux JO 2024 : dates, résultats et calendrier... Le programme complet

Les épreuves de handball des Jeux olympiques se dérouleront du 25 juillet au 11 août. Découvrez le calendrier complet.

Le handball fait partie depuis plusieurs éditions des sports les plus suivis des Jeux Olympiques. C'est également l'une des compétitions les plus relevées et prestigieuses de ce sport, autant chez les hommes que chez les femmes. Avec douze équipes qualifiées, la compétition s'étalera du 25 juillet, la veille de la cérémonie d'ouverture, jusqu'au dimanche 11 août, dernier jour de la compétition.

Présent aux Jeux depuis 1972 dans sa version en salle, le handball est un sport dominé par les nations européennes. Chez les hommes, c'est la France qui a remporté le plus de titres olympiques, en 2008, 2012 et 2021. Chez les femmes, les Danoises comptent également trois médailles d'or, mais les Français ont remporté le titre lors des derniers Jeux à Tokyo. Les deux sélections tricolores feront donc partie des favoris pour le titre olympique cet été, d'autant plus qu'elles ont remporté les dernières compétitions internationales, l'Euro en janvier dernier pour les hommes et le Mondial en décembre 2023 pour les femmes.

Les coéquipiers de Nikola Karabatic et de Dika Mem débuteront leur tournoi contre le Danemark, pour un remake de la dernière finale des Jeux. Ils seront également opposés durant les phases de groupe à la Norvège, la Hongrie, l'Egypte et l'Argentine. Si les deux finalistes des derniers JO terminent aux de premières places du groupe, sur les quatre qualificatives pour les quarts de finale, ils ne pourraient plus se rencontrer avant la finale.

"C'est une compétition à part" explique Guillaume Gille "et surtout une compétition que personne ne connaît. Donc ce sera un mélange de tout ça, mais avec l'idée de croquer à plein dedans, dans un événement qui est, qui sera unique et qui sera le seul dans cette configuration-là. Pouvoir vivre les jeux chez soi devant son public, c'est une chance. C'est une chance incroyable. Donc je le vois comme une incroyable opportunité aussi pour notre sport de montrer sa vitalité et pour l'équipe de France, de tout faire pour préparer au mieux cette compétition, pour y briller et la remporter ".

Chez les filles, les Françaises échappent au groupe de la Norvège, et seront opposées durant le tour préliminaire aux Pays Bas, la Hongrie, l'Espagne, le Brésil et l'Angola. Si les deux équipes finissent en tête de leur groupe respectif, elles s'éviteront également avant la finale.

Quand ont lieu les épreuves de handball des Jeux olympiques ?

Le handball se disputera du jeudi 25 juillet au dimanche 11 août.

Résultats et calendrier du tournoi masculin de handball

Découvrez tous les résultats du tournoi de handball masculin avec une mise à jour en temps réel dès la fin des rencontres ainsi que le calendrier complet de toutes les rencontres jusqu'à la finale prévue le 11 août.

JO 2024 - Résultats Handball masculin" data-type="interactive">

Handball masculin classement

Le classement de la phase de groupes du tournoi de handball sera mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres

Résultats et calendrier du tournoi féminin de handball

Découvrez tous les résultats du tournoi de handball féminin avec une mise à jour en temps réel dès la fin des rencontres ainsi que le calendrier complet de toutes les rencontres jusqu'à la finale prévue le 10 août.

Handball féminin classement

Le classement de la phase de groupes du tournoi de handball sera mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres

Où auront lieu les épreuves de handball ?

Les phases préliminaires du handball auront lieu à l'Arena Paris Sud 6, du 25 juillet au 4 août, puis la phase finale se déroulera au stade Pierre Mauroy de Lille.