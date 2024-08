Quelles sont les règles de l'escalade sportive ?

Pour la deuxième fois, l'escalade sera présente aux Jeux olympiques cet été à Paris. Après une introduction réussite à Tokyo, les règles ont été quelque peu modifiées.

L'escalade sportive sera présent aux Jeux olympiques de Paris pour la deuxième fois après son introduction en 2021 lors des Jeux de Tokyo. C'était d'ailleurs l'une des attractions de la dernière olympiade, une véritable réussite télévisuelle et l'une des découvertes du public.

L'escalade sportive se divise en trois épreuves : la vitesse, la difficulté et le bloc. La vitesse consiste en une course en un contre un sur un mur de quinze mètres, incliné de 5 degrés. En moyenne, les hommes grimpe ce mur en moins de six secondes, et les femmes en moins de sept secondes. Au contraire, l'épreuve de difficulté demande du temps et de la capacité de découverte. Les concurrents ne connaissent en effet pas la voie avant le début de l'épreuve, et ont six minutes pour valider le plus de prises possible durant les six minutes d'épreuves. En cas d'égalité, celui qui a mis le moins de temps pour atteindre la prise gagne. Enfin, le bloc est la seul épreuve réalisée sans corde d'assurage. Le but est de réaliser un parcours sur un mur qui monte jusqu'à 4,5 mètres avec le moins de tentatives possible.

A Tokyo, une seule médaille était décernée, au terme d'un concours qui combinait les trois épreuves. Chez les hommes, c'est l'Espagnol Alberto Ginés Lopez qui a remporté la médaille d'or, tandis que la Slovaque Janja Garnbret a été sacrée chez les femmes. Pour les Jeux olympiques de Paris cet été, les règles ont changé, avec une division de l'escalade en deux épreuves, décernant deux titres olympiques.

La première discipline combinera la difficulté et le bloc, avec un maximum de 200 points à atteindre (100 pour le bloc et 100 pour la difficulté). Au bloc, chaque concurrent a quatre passages rapportant au maximum 25 points. Le parcours est en effet composé de trois points de contrôle permettant de valider des points (5 pour le premier, 10 pour le second et 25 pour le troisième). Chaque essai raté fait perdre au grimpeur 0,1 point. Pour la difficulté, l'arrivée au sommet de la voie rapporte 100 points, et l'avancée dans le parcours rapporte de plus en plus de points. Les concurrents ont six minutes pour gravir le mur de 15 mètres, et la chute est définitive.

La seconde discipline présente à Paris sera l'épreuve de vitesse. Identique à celle de Tokyo il y a trois ans, elle consiste en la montée d'un mur de 15 mètres le plus rapidement possible. Elle prend la forme de duels en un-contre-un.

Pour ces deux épreuves, les Françaises et les Français ont de bonne chances de médailles. Chez les femmes, Oriane Bertone fait figure de favorite pour le titre en combinée. Elle a brillamment remporté le tournoi de qualification à Laval l'an passé, réalisant un score parfait au bloc. Chez les hommes , Bassa Mawem est également qualifié, en vitesse. Son frère Micka Mawem n'est pas encore qualifié mais devrait être en bonne position pour participer et remporter une médaille. Il est en effet champion du monde en titre en bloc.