JO 2024. Mali - Israël : un important dispositif de sécurité déployé, les infos

La rencontre entre le Mali et Israël ce mercredi soir au Parc des Princes est un premier test pour le dispositif de sécurité des JO.

La première journée de la phase de groupes de la compétition de football aux Jeux olympiques est particulièrement surveillée par les autorités publiques. En cause, l'affiche du groupe D entre Israël et le Mali, ce mercredi soir à 21h au Parc des Princes à Paris. Le match entre les deux pays, qui ont cessé leurs relations diplomatiques depuis 1973, est considéré comme "sensible" par les autorités et l'organisation des Jeux olympiques. Pour autant, aucune manifestation n'est prévue du côté de la sélection malienne, le pays n'ayant pas soutenu le Hamas et ayant appelé à une désescalade de la violence.

Alors que les préparatifs pour la cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine mobilisent de nombreuses forces de sécurité ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin a fait savoir que le dispositif serait "conséquent" aux alentours du stade qui accueille habituellement le Paris Saint-Germain, afin d'éviter tout débordement. Le ministère de l'Intérieur indique par ailleurs de la rencontre "fait l'objet d'une sécurité, d'un périmètre antiterroriste. Ce soir au Parc des Princes, ce sera un millier de policiers qui vont permettre de faire que nous sommes là pour le sport."

Sur le plan sportif, le Mali s'avance légèrement favori dans la rencontre, avec ses jeunes issus de la génération qui a terminé troisième de la dernière CAN U23. Le milieu de terrain malien Coli Saco l'a confié dans un entretien à la FIFA. "On ne vient pas pour participer, contrairement à ce que dit le vieil adage olympique. Nous sommes présents car nous voulons prouver nos valeurs au monde entier et repartir au pays avec une belle récompense."