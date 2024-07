Six cents flèches quotidiennes, étudiante en chimie, qui est Lisa Barbelin ?

Grand espoir du tir à l'arc français, Lisa Barbelin connaît une progression fulgurante depuis plusieurs années. De quoi rêver du plus beau métal lors des JO de Paris.

C'est en Moselle, plus précisément à Ley, que Lisa Barbelin voit le jour le 10 avril 2000. Elle pose ses mains sur un arc, pour la première fois, à l'âge de 9 ans. Elle le doit à un heureux hasard. Licencié dans un club, son oncle garde la gamine et l'amène sur le pas de tir. Un coup de foudre pour l'intéressée, qui a des facilités à utiliser ses doigts grâce à sa pratique du piano. Le club de Dieuze devient rapidement sa deuxième maison. Son talent lui ouvre rapidement les portes du CREPS de Nancy, avant d'arriver dans la grand famille de l'INSEP en 2018. En parallèle de l'obtention de son baccalauréat et de son entrée à la Sorbonne, où elle suit

une licence de chimie, Lisa Barbelin fait parler d'elle sur le circuit. Elle bat rapidement des références de la discipline comme Karyna Dziominskaya, Ksenia Perova ou encore Elena Osipova. Ses performances lui permettent de participer aux Jeux olympiques de Tokyo (éliminée dès les 8es, et 5 e en mixte). À Paris, cette passionnée de journalisme (elle a créé son podcast " Radio Carquois " sur le tir à l'arc et le sport de haut niveau), du tarot et des Marvel veut briller dans sa nouvelle ville d'adoption.

Quel est le palmarès de Lisa Barbelin ?

Chez les adultes, elle ouvre son armoire à médailles avec un titre européen (2021). Quelques mois plus tard, elle gagne le bronze par équipes aux Championnats du monde. L'année qui suit, elle est tirée aux Championnats d'Europe en salle (2022). Avec ses équipières, elle ajoute deux médailles d'argent aux Jeux européens de 2023 ainsi qu'aux championnats du monde de tir à l'arc (2023).

Quel est le salaire de Lisa Barbelin ?

L'archère s'adonne à son sport, et réalise des études de chimie en parallèle à l'Université de la Sorbonne. Elle bénéficie ainsi du programme de bourses Passeport pour les JO mis en place par la Fondation Sorbonne Université et soutenu par Crédit Agricole d'Ile-de-France Mécénat. Elle est également soutenue dans son projet par d'autres acteurs privés (Caisse d'Épargne) comme public : depuis 2020, Lusa Barbelin est devenue sportive de haut niveau de la Défense en s'engageant avec la gendarmerie.

Quel est le rythme d'entraînement de Lisa Barbelin ?

L'athlète passe plus de dix heures par jour à s'entraîner. Elle répète sa routine (inspiration, fermer les yeux, expiration, bander son arc, et laisser partir sa flèche) plus de 600 fois par jour. Sa concentration et sa respiration restent les facteurs les plus travaillés.