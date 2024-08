2,3,4... Pourquoi les sélections ont un nombre de coureurs différent en cyclisme ?

Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont prévus du 26 juillet au 11 août. Voici ce qu'il faut savoir sur le mode de sélection des coureurs en cyclisme.

Le cyclisme comprend diverses disciplines mais la discipline la plus ancienne reste le cyclisme sur route. Discipline historique des Jeux olympiques, le cyclisme sur route faisait déjà partie du programme des sports lors de la première Olympiade moderne en 1896 à Athènes. Absent de 1900 à 1908, le cyclisme sur route n'a plus manqué une seule édition des Jeux Olympiques, et les femmes sont entrées au programme en 1984. Le contre-la-montre a été intégré en 1996.

Les sélections en cyclisme aux Jeux Olympiques varient en nombre de coureurs en raison de plusieurs facteurs, principalement liés aux critères de qualification établis par l'Union Cycliste Internationale (UCI) et aux quotas accordés aux comités olympiques. Ces critères visent à garantir une compétition équitable et à encourager la participation de pays de différentes régions du monde. Au total, 180 coureurs prendront part aux compétition de cyclisme sur route.

Deux places d'office

L'un des principaux facteurs déterminant le nombre de coureurs par pays est le classement mondial de l'UCI. Ce classement prend en compte les performances des coureurs et des équipes au cours de la période de qualification. Les nations les mieux classées se voient attribuer un plus grand nombre de places. Par exemple, en cyclisme sur route, les nations dominantes peuvent aligner jusqu'à cinq coureurs pour les hommes et quatre pour les femmes, tandis que les nations moins bien classées n'ont droit qu'à un ou deux représentants. Le pays hôte a l'assurance de recevoir 2 places par sexe pour les épreuves en ligne.

Le CIO et l'UCI mettent également en œuvre des politiques visant à promouvoir la diversité géographique. Cela signifie que chaque continent doit être représenté dans chaque épreuve. Il dispose d'un nombre minimum de places, même si les nations de ces continents ne sont pas parmi les mieux classées au niveau mondial. Il existe des championnats continentaux africains, américains et asiatiques. Cette règle permet d'assurer une représentation globale et de promouvoir le cyclisme dans toutes les régions du monde.

Les résultats en compétition importants

En outre, certaines disciplines du cyclisme, comme le BMX ou la piste, ont des limites spécifiques quant au nombre de participants par pays, indépendamment du classement mondial. Ces limites sont définies pour éviter une domination excessive de certains pays et pour favoriser une compétition plus ouverte et excitante.

Enfin, il existe des critères individuels de qualification. Certains coureurs peuvent être sélectionnés pour les Jeux en obtenant des résultats exceptionnels lors de compétitions spécifiques (championnat de France élite, championnat du Monde, championnat d'Europe).