Peter Paltchik : qui est le porte-drapeau d'Israël aux JO 2024 ?

Peter Paltchik sera le porte-drapeau d'Israël pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024.

Le Comité olympique israélien a annoncé au début du mois de juillet les deux athlètes qui seront chargés de mener la délégation sportive israélienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 sur la Seine ce vendredi 26 juillet. Il s'agit du judoka Peter Paltchik ainsi que la nageuse Andrea Murez. Chose rare, le Comité olympique a choisi de désigner deux athlètes nés à l'étranger avant d'immigrer en Israël. L'organisation a expliqué ce choix dans un communiqué "La délégation israélienne est une mosaïque de la société israélienne et les porte-drapeaux - les exemplaires Peter Paltchik et Andi Murez - représentent l'essence de la société israélienne : des personnes qui ont travaillé avec dévouement pour surmonter les challenges, Sionistes, leaders et influenceurs dans leurs entourages".

Âgé de 32 ans, Peter Paltchik est né en Ukraine, et a rejoint Israël à l'âge de neuf mois. Professionnel depuis 2014, il participe à ses premiers Jeux olympiques à Tokyo en 2021, et prend la septième place dans sa catégorie des moins de 100 kilos. Il a également remporté la médaille de bronze lors de la compétition par équipes.