La vidéo du record du monde d'Armand Duplantis à 6,25m !

Armand Duplantis est entré un peu plus dans l'histoire en signant un nouveau record du monde.

C'était écrit. Armand, "Mundo" Duplantis, a été sacré champion olympique ce lundi 5 août dans un Stade de France plein et bouillant comme tous les jours et soirs depuis le début de ces Jeux Olympiques. Si la question de son titre ne se posait pas, celle d'une tentative de record du monde oui. Le stade et le monde entier attendaient ce record.

Après avoir effacé une première barre à 6,10m pour battre le record olympique, le Suédois a bien demandé une barre à 6,25m soit un centimètre de plus que son record. Après deux tentatives "loupées" d'un rien car Armand Duplantis est largement au dessus et s'ecrase sur la barre, il recule les poteaux et le reste, c'est pour l'histoire .