Ysaora Thibus : pourquoi la Française est présente aux JO malgré son contrôle positif ?

Ysaora Thibus est l'une des grandes chances de titre pour la délégation française dans ces JO de Paris.

La Française Ysaora Thibus est l'une des belles chances de la délégation française pour les JO 2024 avec les épreuves de fleuret qui débutent le 28 juillet au Grand Palais à Paris. Mais le parcours de la Française jusqu'aux JO a été très compliquée. L'escrimeuse a été suspendue en février dernier après un contrôle positif à l'ostarine puis blanchie le 21 mai dernier.

Problème, l'agence anti dopage a fait appel de cette non sanction et réclame une suspension de 4 ans, mais la Française pourra tout de même participer aux JO. L'AMA n'a pas demandé la suspension provisoire dans la notification d'appel reçu aujourd'hui (lundi, NDLR)", a précisé Me Thierry Chiron. La fleurettiste peut donc participer au tournoi de fleuret olympique féminin dimanche ainsi qu'à l'épreuve par équipe le jeudi suivant, mais risque l'annulation d'une éventuelle médaille en cas de sanction en appel, selon plusieurs sources proches de l'antidopage".

L.a championne du monde 2022 en individuelle avait plaidé la contamination par fluides corporels avec son compagnon Race Imboden. L'ex-escrimeur américain avait "admis prendre en secret du MK2866 (autre nom de l'ostarine, NDLR) pour développer ses muscles qui n'étaient plus stimulés depuis un an et sa retraite". " À partir du moment où Ysaora n'est pas suspendue, qu'elle est prête physiquement à participer aux Jeux, il n'y avait pas de raison de l'évincer, confie un cadre de la fédération. Toute autre décision aurait été arbitraire" a expliqué de son coté la Fédération d'escrime.