Victor Koretzky : "L'impression que tout est bien aligné", qui est le cycliste français, spécialiste du VTT ?

Engagé sur la course de VTT des JO, Victor Koretzky croit en sa bonne étoile.

Le Français Victor Koretzky est l'un des outsiders de la course de VTT hommes des Jeux olympiques de Paris 2024. Le Français est même considéré comme le favori sur les réseaux sociaux et ça va très bien au Français. "Tout me va, quand on me dit que je suis favori je prends, quand on me dit que je suis outsider je prends aussi" a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi. "Je suis n°1 mondial, sur les réseaux sociaux je suis plutôt favori. J'ai envie d'aller chercher cette médaille olympique qui me manque. A Rio (2016) j'avais été frustré pour ma première participation, à cause d'une crevaison. A Tokyo (2021) j'étais près du but mais il m'a manqué une préparation optimale... Et là j'ai l'impression que tout est bien aligné".

Victor Koretzky estime que le parcours des JO est idéal pour lui et il espère monter sur la boite. "Le parcours me convient très bien, c'est un circuit très dynamique, qui devient difficile avec la vitesse de course, et on peut vite partir à la faute. Il faut vraiment rester vigilant, il faut rester concentré tout le temps, ça puise beaucoup d'énergie"

Le coureur est dans le VTT depuis son plus jeune âge et a passé les échelons au fur et à mesure. En 2011 il devient champion du monde junior. Il devient professionnel en 2014 en entrant dans l'équipe BH-SRSuntour-KMC et est notamment vainqueur de la coupe du monde espoir de VTT. En 2015, il devient pour la deuxième fois champion du monde du relais mixte et champion de France 2019. En 2022, Victor Koretzky s'engage sur route avec l'équipe cycliste B&B Hotels avant de rejoindre pour un an l'équipe Bora. En 2024 son année est complète puisqu'il est sur le papier, numéro 1 mondial.