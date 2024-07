Misaki Emura : qui est la porte-drapeau du Japon aux JO 2024 ?

À 25 ans, Misaki Emura est une des meilleures sabreuses de la planète, et la porte-drapeau nippone aux JO 2024.

Pour porter haut les couleurs du Japon, qui a accueilli les derniers Jeux olympiques à Tokyo en 2021, le comité olympique nippon a décidé de confier le rôle de porte-drapeau à l'escrimeuse Misaki Emura ainsi qu'au danseur de breaking Shigeyuki Nakarai. La sabreuse de 25 ans est en effet un grand espoir de médaille pour le pays du soleil levant. Double championne du monde en titre en individuelle, elle est la première japonaise à atteindre la médaille d'or en compétition internationale, et seul le fleurettiste Yūki Ōta avait été titré auparavant pour le pays en escrime.

Misaki Emura occupe depuis deux ans la deuxième place au classement mondial, derrière la Française Sara Balzer. Cette dernière sera à Paris sa principale concurrente pour une médaille d'or. Après la médaille d'or des épéistes en compétition par équipe il y a trois ans à domicile, le Japon rêve d'un deuxième titre olympique dans la discipline, le premier en individuel. Misaki Emura avait terminé 13e de la compétition à Tokyo, mais ce n'est plus la même sabreuse, et elle sera assurément plus dangereuse pour les Françaises qu'il y a trois ans, autant en individuel qu'en équipe.