Parcours de la flamme paralympique : dates, villes... Le parcours complet

La flamme paralympique traversera une cinquantaine de villes en seulement quelques jours.

La flamme paralympique, allumée en Angleterre, arrivera en France le 25 août prochain après la traversée mythique de la Manche en compagnie de 24 athlètes anglais et 24 athlètes français. Arrivée sur les côtes françaises à Calais, la Flamme Paralympique se démultipliera en douze Flammes réparties sur les périphéries de l'Hexagone. Elle sera portée par pas moins de 1 000 Eclaireurs dans une cinquantaine de villes, sur 12 relais simultanés qui convergeront vers Paris.

Dates, parcours et les villes

Valenciennes (Nord), Anéville (Moselle), Strasbourg (Bas-Rhin), Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), Montpellier (Hérault), Lourdes (Hautes-Pyrénées), La Roche-sur-Yon (Vendée), Lorient (Morbihan), Saint-Malo (Ille-et-Villaine), Rouen (Seine-Maritime) auront droit au premier relais.

Le 26 août, chacune fera étape dans une ou plusieurs nouvelles villes : la première flamme passera par Arras (Pas-de-Calais), Amiens (Somme) et Chambly (Oise), la deuxième s'arrêtera à Laon (Aisne), la troisième à Châlons-en-Champagne (Marne), la quatrième à Troyes (Aube), la cinquième à Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or), la sixième à Lyon (Rhône), la septième à Vichy (Allier), la huitième à Limoges (Haute-Vienne), la neuvième à Blois (Loir-et-Cher), la dixième à Chartres (Eure-et-Loir), la onzième à Deauville (Calvados) et la douzième à Louviers (Eure). Le 27 août, la flamme traversera l'Ile de France avant une fin en apothéose à Paris

Le 28 août, les éclaireurs porteront donc onze flammes dans 22 lieux parisiens et tous les arrondissements, tandis que la flamme principale venue de Grande-Bretagne remontera Paris en passant par la place de la Nation, la mairie du 11e, la place de la République, la place de la Bastille et le parvis de l'Hôtel de Ville.

© Jeux paralympiques

Les capitaines du relais

"Le Relais de la Flamme paralympique permettra de mobiliser toute la France avant les Jeux paralympiques ! Les porteurs de la Flamme vont raviver l'esprit de la fête et des célébrations pour se préparer à une nouvelle course aux médailles qui s'annonce riche en émotions. La performance des para-athlètes m'a toujours impressionné, le niveau promet d'être exceptionnel ! a lancé Florent Manaudou avant ce relais. Mona Francis (championne d'Europe de Para triathlon), Florent Manaudou (champion olympique de natation), Laure Manaudou (championne olympique de natation) et Dimitri Pavadé (médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques de Tokyo en saut en longueur) seront les capitaines du relais.