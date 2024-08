Romain Mahieu : malédiction, Australie… qui est la star du BMX français ?

Champion du monde en 2023, Romain Mahieu espère oublier l'échec des JO de Tokyo en gagnant une médaille cet été lors des JO de Paris. Biographie, palmarès, Australie, découvrez qui est le cycliste français.

Romain Mahieu est né le 21 juillet 1995 à Lille. Dès son plus jeune âge, à quatre ans, il développe une passion dévorante pour le BMX, à tel point qu’il ne pratiquera jamais un autre sport sérieusement. Soutenu par sa famille, qui croit en lui, Romain Mahieu s’entraîne sérieusement et participe à des compétitions locales durant son adolescence. Il se démarque rapidement et intègre le Pôle Espoirs de Bourges au début des années 2010, avant de rejoindre le pôle Olympique de Saint Quentin en Yvelines, au siège de la Fédération Française de Cyclisme.

Sacré champion de France junior à seulement 17 ans, Romain Mahieu parvient rapidement à intégrer l’équipe de France mais a du mal à confirmer au plus haut niveau. Pour ses premiers Jeux Olympiques, à Tokyo en 2021, Mahieu se qualifie pour la finale après avoir brillé durant la compétition mais manque complètement sa finale et termine à la sixième place. Preuve de la difficulté du BMX, où il faut savoir briller le jour J lors d’une course de moins d’une minute où les chutes sont récurrentes. À la suite de cet échec, Romain Mahieu choisit de partir vivre et s’entraîner en Australie la moitié de l’année (durant l’hiver européen) d’où est originaire sa compagne Saya Sakakibara, qui est elle aussi professionnelle en BMX.

L’autre moitié de l’année, le couple s’installe dans le sud de la France, à Sarrians (Vaucluse), afin de profiter de conditions d’entraînement idéales. Un choix payant, puisque Mahieu obtient son premier titre de champion du monde en 2023 à Glasgow, tout en remportant le classement général de la Coupe du monde avec cinq victoires (sur neuf manches). Le Français n’a pas changé sa préparation en 2024, afin d’arriver dans les meilleures conditions aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où il rêve d’une médaille d’or pour lui comme pour sa compagne Saya Sakakibara.

Quel est le palmarès de Romain Mahieu ?

Âgé de 29 ans, Romain Mahieu a réalisé une année 2023 avec un premier titre de champion du monde à Glasgow, tout en remportant le classement général de la Coupe du monde. Ses deux plus grands titres à l’heure actuelle. Il compte également un titre de champion d'Europe du contre-la-montre de BMX (2016), un titre de champion de France de BMX (2018) et un titre de champion de France du contre-la-montre en BMX (2018). Aux Jeux Olympiques de Tokyo, il n’a terminé qu’à la 6eme place.

Romain Mahieu peut-il vaincre la malédiction française du BMX aux JO ?

Les Jeux Olympiques de Tokyo restent l’échec majeur de la carrière de Romain Mahieu jusqu’à présent. Brillant lors des courses de qualification, le Français n’a pu terminer qu’à la sixième place et rentrer sans médaille, comme ses compatriotes Sylvain André (4eme) et Joris Daudet (7eme). Une déception de plus pour le BMX masculin français, qui semble maudit depuis que la discipline est devenue olympique en 2008, avec toujours aucune médaille obtenue. Les Bleus ont réussi un triplé inédit lors des Mondiaux de Glasgow en 2023, avec Romain Mahieu en or, Arthur Pilard en argent et Joris Daudet en bronze. « De bon augure avant les JO », selon Mahieu, qui veut en finir avec cette anomalie.