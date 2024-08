Pourquoi la piste est surelevée en cyclisme sur piste ?

Connue sous le nom de vélodrome, la piste de cyclisme sur piste offre un spectacle aux spectateurs et joue un rôle crucial dans les courses.

La piste surélevée en cyclisme sur piste, connue sous le nom de vélodrome, est conçue de manière unique pour répondre aux exigences spécifiques de ce sport. Cette élévation de la piste dans les virages joue un rôle crucial dans la dynamique des courses.

Inclinaison et virages relevés

La caractéristique la plus notable d'un vélodrome est l'inclinaison des virages, qui peut atteindre jusqu'à 45 degrés. Les lignes droites sont également légèrement inclinées, mais beaucoup moins que les virages. Cette conception permet aux cyclistes de maintenir des vitesses élevées en toute sécurité. Lorsqu'un cycliste prend un virage incliné à grande vitesse, la force centrifuge est compensée par la pente du virage, ce qui aide à maintenir l'adhérence des pneus sur la piste et empêche les cyclistes de glisser vers l'extérieur.

Maintien des vitesses élevées

Les vélodromes sont conçus pour permettre aux cyclistes de maintenir des vitesses extrêmement élevées. L'inclinaison des virages est essentielle pour cela. La pente permet de prendre les courbes sans perdre de vitesse, voire en l'augmentant. Ainsi, les cyclistes peuvent exploiter au maximum leur puissance et leur aérodynamisme, et surgir face à leurs adversaires dans les virages en pente. Tout l'enjeu est d'utiliser cette spécificité au bon moment dans la course.

Optimisation des performances athlétiques et tactiques

La conception surélevée de la piste offre également des avantages tactiques. Les cyclistes peuvent utiliser la pente pour gagner de la vitesse dans les descentes des virages, ce qui peut être un avantage stratégique pour les attaques et les sprints. Les variations de la pente permettent aux cyclistes d'exploiter différentes lignes de course pour des dépassements tactiques.

Spectacle et visibilité

Pour les spectateurs, une piste surélevée améliore la visibilité des courses. Les virages relevés permettent de voir clairement l'ensemble de la piste depuis presque n'importe quel point de vue dans le vélodrome, rendant l'expérience plus captivante. Cela contribue à l'attrait du cyclisme sur piste en tant que sport spectaculaire.