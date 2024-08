Para tir à l'arc aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

C'est une nouvelle fois les Invalides qui accueilleront les épreuves de para tir à l'arc, de 29 août au 5 septembre.

Le para tir à l'arc a une longue histoire avec les Jeux paralympiques. Présent depuis le commencement du paralympisme en 1960, le para tir à l'arc combine force, concentration et précision. Contrairement au tir à l'arc olympique, deux types d'arc sont utilisés : un arc classique et un arc à poulies permettant de tendre l'arc avec moins de force nécessaire. Il y a donc des catégories de compétition avec à chaque fois une épreuve masculine, une féminine et une mixte par équipe.

En fonction de l'arc, la distance de tir est également différente. Pour l'arc classique les archers tirent à 70 mètres sur une cible de 122 cm divisée en dix cercles concentriques. Pour les compétition avec un arc à poulie, la distance est réduite à 50 mètres et pour la catégorie Open les zones 1 à 5 sont masquées et ne rapportent aucun point. Pour remporter un match en Open avec un arc classique en phase éliminatoire, il faut que l'archer remporte six points. Le match se déroule par set, avec une volée de trois flèches par athlète et par set. Le vainqueur du set remporte deux points, et les points sont partagés, un chacun en cas d'égalité. Pour les compétitions avec un arc à poulies, le système de points est différent. Tous les archers tirent en effet cinq volées de trois flèches, et c'est le total cumulé le plus important qui l'emporte.

Si historiquement le para tir à l'arc à rapporté de nombreuses médailles à la délégation française, ce n'est plus le cas depuis 2008.

Les classifications en para tir à l'arc

Il existe trois catégories en para tir à l'arc.

Open arc classique : les athlètes tirent avec un arc classique à 70m de la cible. Différents aménagement sont possibles pour les athlètes de cette catégorie, comme tirer en fauteuil roulant, assis ou décocher la flèche avec la bouche.

Open arc à poulies : classe avec les mêmes caractéristiques que l'open arc classique. Les athlètes choisissant cette catégorie de compétition ont souvent plus de difficulté à maintenir l'arc en tension. Le tir s'effectue à 50 mètres.

W1 arc à poulies : classe réservée aux athlètes dont le handicap impacte la stabilité du tronc, les membres inférieurs et supérieurs. Tous les concurrents tirent en fauteuil avec un arc à poulie sur une cible à 50 mètres

Le programme du para tir à l'arc

Les épreuves de para tir à l'arc se dérouleront du 29 août au 5 septembre devant les Invalides, dans le cœur de Paris.