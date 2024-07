Michael Olise : qui est l'attaquant des Bleus aux quatre nationalités ?

Le futur attaquant du Bayern pourrait être l'une des stars de l'équipe de France de foot aux JO.

Il sera peut être l'une des stars de ces JO, Michael Olise est l'un des atouts de l'équipe de France olympique durant les JO de Paris 2024. L'ailier de 24 ans a fait ses gammes en Angleterre du côté de Crystal Palace et a signé il y a quelques semaines au sein du prestigieux club du Bayern Munich.

Avec une passe décisive contre le Paraguay (4-1), un doublé contre la République dominicaine (5-0) dont une demi-volée, et une splendide frappe du gauche pour égaliser face au Japon (1-1), Michael Olise a été l'homme en forme pour Thierry Henry et l'équipe de France olympique durant la préparation.

Olise a une histoire particulière et aurait pu participer aux JO sous une autre tunique, lui qui, en plus d'être un joueur polyvalent, est un citoyen du monde. Né à Londres d'une mère franco-algérienne et d'un père anglo-nigérian, l'ancien Eagle possède quatre nationalités et peut donc prétendre à jouer pour les Bleus, les Three Lions, les Super Eagles ou les Fennecs. "On sait très bien qu'il a plusieurs choix. Il veut jouer pour la France, il faut quand même le souligner, il a décidé de jouer pour l'équipe de France tout en sachant qu'il n'allait pas à l'Euro. Peut-être qu'il aurait pu y aller avec l'Angleterre, mais il a choisi la France" a expliqué Thierry Henry. Sa décision peut toutefois changer tant qu'il n'aura pas joué une minute avec l'équipe de France A.