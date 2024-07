Anthony Jeanjean aux JO : le bronze olympique après un terrible accident de l'as du BMX

3e et médaillé de bronze en finale des Jeux Olympiques en BMX street, Anthony Jeanjean s'est imposé comme l'un des meilleurs de la discipline, faisant oublier la violente chute qui a failli briser sa carrière en 2018.

Anthony Jeanjean a raflé la médaille de bronze aux JO de Paris en BMW street, une discipline spectaculaire où il faut enchaîner les figures pour obtenir la meilleure note possible. Sa chute lors du premier run de la finale d'Anthony Jeanjean a un temps glacé l'ambiance à la Concorde mais son deuxième passage a mis le feu, sans toutefois lui permettre de devancer au final l'Argentin Torres Gil, médaillé d'or devant le Britannique Kieran Reilly. Sa médaille de bronze a tout de même le goût d'une belle revanche.

7e des JO de Tokyo après une chute en finale, le Français a surtout failli tout perdre trois ans plus tôt sur une chute autrement plus violente. Le Biterrois, aujourd'hui triple champion d'Europe, avait chuté de plusieurs mètres à l'entraînement en juin 2018 alors qu'il tentait une toute nouvelle figure à ajouter à sa panoplie de "tricks".

Le diagnostic est alors sans appel, comme il le rappelait quelques mois plus tard dans une interview à Ouest-France après sa médaille de bronze aux Mondiaux 2022. "C'était un gros carton, c'est sûr. J'ai atterri à plat ventre, racontait-il alors avant de détailler les blessures subies : "Perforation de la vessie, écrasement des poumons et fracture du rein. J'ai perdu connaissance." L'as du BMX street passera trois semaines en réanimation avant de se montrer ferme auprès des médecins. Une fin de carrière comme évoqué ? "Jamais de la vie", répondra-t-il. La première question que j'ai posée aux médecins, c'est : "Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre ?" Le BMX, c'est toute ma vie, j'y consacre toutes mes journées, donc c'était hors de question. Ca fait partie de notre sport, tout simplement. " Anthony Jeanjean reprendra l'entraînement trois mois plus tard seulement avant de glaner son premier titre européen un an plus tard !

L'accident et ses suites ont tout de même changé quelques habitudes dans la vie d'Anthony Jeanjean. Il se disait ainsi "moins foufou", un trait de caractère perceptible lors des qualifications où il a assuré pour prendre la 5e place qualificative, sans montrer ses meilleures figures ni dévoiler ses plus belles cartes. A l'approche des JO à domicile, l'encadrement a pu aussi se professionnaliser. "Aujourd'hui, il y a vraiment tout pour éviter que ça se reproduise, avouait-il en 2022. Le processus d'apprentissage de nos tricks est beaucoup moins dangereux qu'à l'époque. On s'essaie d'abord sur des bacs en mousse, puis en résine avant de travailler sur les parcs classiques, se réjouit-il. Personnellement, je suis moins foufou qu'avant. J'écoute plus mon corps quand il est fatigué." La clé de la réussite et d'une première médaille olympique française décrochée ce mercredi dans cette jeune discipline...