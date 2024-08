Natation aux JO 2024 : Marchand en légende, un bilan historique

La natation a permis à la France de récolter de nombreuses médailles grâce à un immense Léon Marchand.

Le bilan de la natation est tout simplement incroyable pour la délégation française. On retiendra bien évidemment les 4 médailles d'or de Léon Marchand, véritable star de ces JO de Paris 2024. Le nageur a été sacré champion olympique sur le 400m 4 nages, le 200m papillon, le 200m brasse et enfin le 200m 4 nages. Des performances historiques où il faut ajouter une belle médaille de bronze lors du relais 4x100m 4 nages hommes.

Alors bien évidemment, si on enlève Léon Marchand, quelques déceptions individuelles avec notamment Maxime Grousset, champion du monde du 100m papillon et seulement 5e de sa finale et forfait sur le 50m après avoir décidé de se concentrer sur le 100m papillon justement. De belles surprises tout de même avec Florent Manaudou, en bronze sur le 50m nage libre ce qui lui permet d'être le seul nageur a être médaillé sur cette épreuve dans 4 Jeux olympiques différents. On notera également la belle médaille d'argent d'Anastasia Kirpichnikova sur le 1500m. Au total, la France repart avec 7 médailles et est 3e au classement des nations.

