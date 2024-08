Teddy Riner aux JO 2024 : horaire, adversaire, programme... A quelle heure suivre son premier combat ?

C'est le grand jour pour Teddy Riner qui vise ce vendredi 2 août 2024 aux JO de Paris 2024 une troisième médaille d'or olympique en individuel en +100kg. Voici le programme détaillé et toutes les infos pratiques pour suivre sa journée aux JO en judo.

Dernières mises à jour

09:30 - Quel adversaire pour Riner en 8e de finale ? Il va falloir patienter pour connaître le nom du premier adversaire de Teddy Riner ce vendredi aux JO de Paris. Le Français affrontera un des judokas sortis victorieux des 16e de finale. Il s'agira soit de l'Emirati Magomedomar Magomedomarov soit l'Algérien Lili Mem âgé de 28 ans. L'Emirati est âgé de 23 ans, a débuté sa carrière sous les couleurs russes, et paraît favori avec son 15e rang mondial au ranking. Il a pris la 3e place aux derniers championnats d'Asie mais n'a jamais affronté Teddy Riner. 09:12 - A quelle heure va combattre Teddy Riner ce vendredi ? Les 16e de finale vont débuter à 10h et Teddy Riner, exempté de ce premier tour, est programmé en dernier combat des 8e de finale. Il faudra donc sans doute attendre la fin de matinée, entre 11h et 11h30 en fonction de la durée des combats précédents à l'Arena Champ de Mars. 08:50 - Le grand défi de Teddy Riner, retour sur son palmarès olympique Teddy Riner a commencé son histoire olympique en 2008 en accrochant une médaille de bronze à Pékin. Grand favori pour l'or, il écrase la concurrence à Londres quatre ans plus tard pour décrocher le titre olympique et récidive en 2016 à Rio. A Tokyo en 2021, il craque en quart contre le Russe Bashaev et tombe de son piedestal mais accroche tout de même le bronze après le repêchage. Le lendemain, il mène l'équipe de France à la médaille d'or par équipes. A Paris, le Guadeloupéen vise donc un troisième titre en individuel mais une 4e médaille d'or olympique. Et dire qu'à 35 ans, il évoque déjà les JO de Los Angeles en 2028. 08:32 - Le tournoi des lourds en catégorie +100kg va commencer avec les 16e de finale Le début de la journée est programmé à 10 heures ce vendredi à l'Arena Champ-de-Mars avec les premiers combats de la catégorie +100kg. Ce seront des 16e de finale. Les têtes de série comme Teddy Riner entrent en 8e de finale et disposent d'un tableau plus accessible. Il faudra donc patienter pour connaître le nom du premier adversaire du Français, lancé dans une quête d'un troisième titre olympique en individuel.

Ce vendredi 2 août 2024, place au grand jour, celui des lourds en judo aux JO de Paris 2024 ! Cette journée est bien sûr celle de Teddy Riner très attendu par le public du Grand Palais ephémère qui ne demande qu'à s'enflammer, surtout après une journée décevante jeudi pour le camp français. Le chef de file du judo français dispute ses 5e Jeux Olympiques et vise une 6e médaille olympique après le bronze à Pékin en 2008, l'or à Londres en 2012 et à Rio en 2016, le bronze à Tokyo complété par l'or par équipes en 2021.

A 35 ans, celui qui n'excluait pas avant le début de ces JO poursuivre jusqu'à Los Angeles en 2028, pourrait entrer dans l'histoire ce vendredi en devenant le 2e judoka à glaner trois médailles d'or olympiques en individuel après la légende Tadahiro Nomura. Aucun lourd, la catégorie reine du judo, ne l'a jamais fait ! Pour cela, Teddy Riner devra réaliser un parcours parfait, à débuter au premier tour à partir de 11h. Voici les infos clés pour suivre au mieux sa journé olympique.

Quand aura lieu le premier combat de Teddy Riner aux Jeux Olympiques de Paris ?

La catégorie dite des "lourds" soit les +100kg est la dernière au programme du judo. Le tournoi olympique est prévu ce vendredi 2 août 2024 au Grand Palais éphémère, dite "Arena Champ de Mars" pour ces JO. Les combats débuteront dès 10h pour les 16e de finale. N°7 mondial et donc tête de série, Teddy Riner est exempté de 16e de finale et entrera directement dans le tableau en 8e de finale. Son combat est le dernier 8e de finale au programme et n'est donc pas attendu avant 11h à 11h30.

Qui sera l'adversaire de Teddy Riner au premier tour des JO ?

Exempté de premier tour, Teddy Riner entrera en 2e tour qualificatif, c'est à dire en 8e de finale. Le nom de son adversaire n'est pas encore connu puisque le Français affrontera le vainqueur de la rencontre devant opposer l'Emirati Magomedomar Magomedomarov à l'Algérien Lili Mem. L'Emirati, qui a débuté sa carrière sous la nationalité russe, paraît favori du haut de son 15e rang mondial et de sa 3e place aux derniers championnats d'Asie. A 23 ans, il n'a jamais affronté Teddy Riner. Même chose pour l'Algérien Mohamed El Mehdi Lili, âgé de 28 ans.

Quel est le tableau de Teddy Riner pour atteindre la finale des JO ?

Teddy Riner vise le tableau final, disputé à partir de 16 heures. Sur sa route, il pourrait croiser le Géorgien Guram Tushisvili, 29 ans, en quart de finale. Un gros morceau puisque ce dernier a été champion d'Europe 2017, champion du monde en 2018 et surtout vice-champion olympique à Tokyo, battu par le Tchèque Lukas Krpralek en finale lors d'un tournoi où Riner avait perdu en quarts contre le Russe Tamerlan Bashaev. Tushishvili est aujourd'hui 4e mondial et a pris la médaille d'argent aux derniers championnats d'Europe comme aux Mondiaux 2024.

Il compte trois combats contre Riner, tous perdus, le dernier en date en 2022 avec le PSG judo en Ligue des champions, une défaite qui était une victoire avant réclamation et déclassement. Riner se souviendra surtout de la demi-finale des Mondiaux 2017, un combat acharné qui l'avait vu s'imposer de justesse sur la route de son 9e titre mondial. En bref, ce quart de finale potentiel serait particulièrement corsé... L'Ouzbek Yusupov, battu deux fois au Grand Chelem de Paris en 2023 et 2024, pourrait le retrouver en demi-finale. Dans l'autre partie de tableau, on surveillera évidemment le Japonais Tatsuru Saito 6e mondial et le numéro 1 mondial sud-coréen Minjong Kim. Le Tadjik Temur Rakhimov et le Cubain Andy Granda sont aussi des outsiders.

Qui est Tadahiro Nomura que Teddy Riner peut rejoindre en cas de victoire ?

Teddy Riner en rêve. Ce troisième titre olympique à Paris serait celui d'une consécration à domicile mais aussi un accessit très symbolique puisqu'il lui permettrait de rejoindre Tadahiro Nomura, seul judoka à avoir glané trois médailles d'or olympiques en individuel. Le Japonais était engagé en -60kg et a remporté l'or à Atlanta en 1996, à Sydney en 2000 et à Athènes en 2004. Egalement champion du monde en 1997, il avait échoué à se qualifier pour les JO de Pékin en 2008. Aucun lourd, la catégorie de Riner, n'a réalisé cet exploit. Hitoshi Saito en 1984 et 1988, David Douillet en 1996 et 2000 et Teddy Riner en 2012 et 2016 sont les seuls de la catégorie à avoir remporté deux fois l'or olympique dans ce qui est considéré comme la catégorie reine du judo.