Esteban Ocon déjà de retour dans une Alpine, son comeback est complètement inattendu

Le pilote de Formule 1 Esteban Ocon est déjà de retour au volant d'une Alpine, alors que son contrat avec l'écurie est terminé.

Esteban Ocon est l'un des trois pilotes français en Formule 1. Vainqueur de Grand Prix et plusieurs fois sur le podium, il a dû quitter l'écurie française Alpine avant même la fin de la saison dernière pour rejoindre un nouveau défi avec l'écurie américaine Haas (qui a été très longtemps la "maison" de Romain Grosjean) pour la saison 2025.

Le départ du Français s'est fait dans de mauvaises conditions, car selon certaines informations, Flavio Briatore (conseiller exécutif d'Alpine) a convoqué Esteban Ocon dans son bureau avant le GP du Qatar et l'a informé qu'il ne le libérerait pas pour le test de fin de saison avec Haas, à moins qu'il ne cède prématurément son baquet. Chose qu'il a été contraint faire à la surprise générale dans le paddock.

Pourtant, vous verrez encore une fois le Français dans une voiture de la marque Alpine et ça se passe sur la plateforme de streaming Netflix ! Le 12 février, Esteban Ocon va faire une apparition dans le film "Lune de Miel avec ma mère", avec Michèle Laroque et Kad Merad au casting. Et il sera bien au volant d'une l'Alpine, la A110S datant de 2022. Il y fera une brève apparition qui risque de surprendre certains fans.

Le synopsis tournera autour d'un jeune marié, lâché sur l'autel par sa promise pour un autre (Esteban Ocon). Le jeune homme décide alors malgré tout de partir en voyage de noces, avec sa mère. L'histoire met en avant une relation mère-fils assez atypique portée par le duo Michèle Laroque - Julien Frison qui promet certaines scènes savoureuses.

Ce n'est pas la première fois que des pilotes de Formule 1 sont mis à l'honneur sur Netflix. Même si l'apparition d'Esteban Ocon est assez brève et plutôt cocasse au volant d'une Alpine, sachant qu'il n'est plus lié contractuellement à la marque française, la plateforme aime les pilotes et le montre dans la série Drive to survive depuis plusieurs années ou encore avec la série autour d'Ayrton Senna.

Esteban Ocon a déjà fait des apparitions assez loin de la Formule 1 ces dernières saisons. C'est le cas notamment avec la troupe des Enfoirés depuis 2023. C'est peut être à travers cette expérience qu'il a échangé avec les deux acteurs Kad Merad et Michèle Laroque qu'il a donc retrouvés le temps d'un tournage éphémère.