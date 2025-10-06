Vainqueur de la Vuelta, il est accusé d'un quadruple meurtre

Star dans son pays après sa victoire sur le Tour d'Espagne, il est accusé d'un sordide quadruple meurtre.

Le Tour d'Espagne en cyclisme est l'un des trois Grands Tour du calendrier mondial avec le Giro et bien évidemment le Tour de France. En 2025, et pour la toute première fois, Jonas Vingegaard a remporté la course. Comme pour le Tour d'Italie et le Tour de France, le palmarès est bien garni avec des stars planétaires du vélo (Froome, Hinault, Merckx, Evenepoel etc...)

En 1987, c'est le Colombien Herrera qui s'impose avec un certain Laurent Fignon à la troisième place. Coureur réputé et très connu en Amérique latine, Lucho Herrera est également accusé d'un quadruple meurtre en 2002.

Comme l'explique L'Equipe, plusieurs anciens paramilitaires des Forces d'autodéfense paysannes de Casanare (ACC) l'ont mentionné dans leurs déclarations au tribunal comme le commanditaire présumé de la disparition et de la mort de quatre paysans. Parmi eux, Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, condamné pour ces faits, a affirmé qu'Herrera avait remis de l'argent et des photos des victimes, les accusant d'être des militants des FARC qui projetaient de l'enlever. Un autre ancien combattant, Camargo, a également soutenu cette version.

Accusé, il clame toujours son innocence et rejette les faits reprochés avec la plus grande fermeté. Il évoque des "dénonciations calomnieuses, extorsions et intimidations de groupes délinquants " portées à la connaissance des autorités "il y a plus de huit ans ". Il jure aussi n'avoir" jamais appartenu à des organisations criminelles ou prétendu faire du mal à qui ce soit "comme l'explique L'Equipe.

Son avocat, Hernando Benavides, a également pris la parole, expliquant qu'il s'agit d'"individus malveillants cherchant à obtenir des avantages judiciaires". "Il est victime de fausses accusations ", ajoute également l'ancien cycliste Julio César Cadena, ami personnel du champion.

Pour le moment, le parquet poursuit l'enquête alors que les familles des victimes se battent pour découvrir la vérité. "Le simple fait que leur nom soit mentionné est douloureux" explique l'une des veuves.