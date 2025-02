Le dernier jour de C8 et NRJ12 est arrivé : voici ce que va se passer à cette date sur votre TNT

La fin de C8 et de NRJ12 va provoquer un chamboulement dans la numérotation des chaînes de la TNT. Les bouleversements vont débuter dans quelques jours et ne s'achever qu'en septembre.

Le sort de C8 et de NRJ12 était scellé depuis des mois. Mais mercredi, le Conseil d'Etat a définitivement enterré les espoirs des deux chaînes, en confirmant la décision de l'Arcom de retirer leurs fréquences TNT dès le 1er mars. Un arrêt de mort qui signifie aussi de sérieux chamboulements pour les téléspectateurs, qui vont voir les canaux de la TNT valser jusqu'au mois de septembre.

Car en plus de la disparition pure et simple de C8 et NRJ12 et de l'arrivée de deux toutes nouvelles chaînes pour les remplacer, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de revoir une large partie de la numérotation des chaînes. Les bouleversements vont débuter dès samedi 1er mars, pour continuer le 6 juin prochain et s'achever enfin le 1er septembre.

La première étape, samedi, sera donc la disparition de C8 et NRJ12, qui doivent officiellement cesser d'émettre vendredi 28 février à minuit. A cet instant, les canaux 8 et 12 de la TNT devraient se trouver vides, les deux chaînes remplaçantes ne devant commencer leur diffusion que plus tard. Les téléspectateurs devraient se trouver devant un écran noir, un message d'erreur ou passer automatiquement aux canaux suivants (9 et 13) selon les scénarios. Contactée, l'Arcom n'avait pu nous donner plus de précisions au moment d'écrire ces lignes.

Les deux canaux vides ne seront de nouveau accessibles que le 6 juin, date à laquelle une nouvelle numérotation entrera en vigueur, comme l'a indiqué l'Autorité dans un communiqué en janvier dernier. La Chaîne parlementaire et Public Sénat récupéreront le canal 8 et Gulli le canal 12. Mais l'Arcom a voulu en profiter pour opérer des regroupements de chaines par blocs thématiques (chaînes publiques, info, jeunesse). Plusieurs autres changements auront donc lieu le 6 juin.

France 4 récupérera le canal 4, laissé libre par le retrait de Canal+, qui quitte aussi la TNT. Suivra un bloc de chaînes d'infos : BFMTV va remontrer jusqu'au canal 13, devant CNews en 14, LCI en 15 et France Info en 16. Passée CStar, qui conserve le canal 17, une nouvelle chaîne baptisée T18 fera son apparition sur le canal 18. Il s'agit du projet du magnat tchèque Daniel Kretinsky, qui possède déjà de nombreux médias en France comme Elle ou Marianne dans le groupe CMI. La chaîne misera sur les documentaires (50% de sa grille), les débats et émissions culturelles. Elle met en avant sa volonté de proposer un ton "apaisé", loin des clashs et des polémiques.

Mais un autre canal restera à pourvoir : le canal 19, laissé vacant par la fin de France Ô en 2020. Et la chaîne qui complètera ce vide n'arrivera que le 1er septembre, mettant fin théoriquement aux changements sur le TNT. Il s'agit de OFTV, un projet porté par le groupe Sipa-Ouest-France. La chaîne entend "mettre en avant les territoires" avec une programmation axée sur l'information locale, mais aussi du divertissement, des séries et du cinéma français.