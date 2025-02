Florent Pagny : de retour dans The Voice après son cancer, il prévient que ça ne va peut-être pas durer

Florent Pagny reprend sa place dans "The Voice" ce samedi, tandis que la menace de son cancer plane toujours. Le chanteur s'est confié sur son avenir ces derniers jours...

Après deux ans d'absence, la 14e saison de The Voice, lancée ce samedi 1er février sur TF1, sera d'abord celle du retour de Florent Pagny. Aux côtés de Vianney et des nouvelles coachs Zaz et Patricia Kaas dans le jury, le chanteur de 63 ans, véritable emblème de l'émission, est très attendu, après avoir été contraint de mettre entre parenthèses sa carrière en 2022 pour combattre un cancer du poumon.

Pour dynamiser le télé-crochet, la production a revu le décor (une véritable arène pour dramatiser un peu plus l'enjeu) et la mécanique de The Voice version 2025. Exit les cross-battles, place à des auditions à l'aveugle rallongées et à une épreuve inédite des "groupes", sous forme de tableaux collectifs. De quoi relancer l'intérêt des téléspectateurs pour le programme.

Mais c'est bien Florent Pagny qui va attiser en premier lieu la curiosité des fans. Et ce dernier donne depuis des mois des nouvelles rassurantes sur sa santé. Parmi les dernières en date, un entretien accordé à TV Magazine ce jeudi 30 janvier, dans lequel le chanteur se dit "en forme". "Cela va faire un an et demi que mes tests de contrôle sont bons. J'ai enregistré toutes les premières étapes de cette nouvelle saison", a-t-il assuré, précisant qu'il pouvait en outre "être actif malgré la maladie et les traitements même si ce n'était pas la configuration la plus confortable".

Pour Florent Pagny, "un doute peut arriver"

Florent Pagny a surtout martelé qu'il refusait de se "laisser bouffer par le cancer", malgré déjà deux rechutes. "Mon mental a toujours pris le dessus (...). Je n'y pense jamais, sauf quand je dois aller passer mes radios de contrôle", confie le coach de The Voice qui estime qu'"être actif, ça rend vivant".

S'il se réjouit de reprendre son fauteuil rouge, Florent Pagny reste néanmoins vigilant. "Là, tout va bien", a encore rassuré le chanteur dans Télé Loisirs mi-janvier. Mais il a immédiatement prévenu : "Tous les trois mois, un doute peut arriver, car j'ai des examens médicaux". "On croise les doigts, ça va bien se passer", confiait-il, conscient que la maladie peut resurgir à tout moment.

Pour mettre en scène ce grand retour, TF1 a publié il y a quelques jours une bande-annonce de la saison 2025 de The Voice très remarquée, avec un Florent Pagny à l'honneur. Dans la vidéo, on voit d'abord Vianney, Patricia Kaas et Zaz, comme intrigués par une mélodie venue des profondeurs. La voix d'un chanteur s'impose progressivement, sur la mélodie d'une célèbre chanson. Les trois coachs se lancent à sa poursuite et arrivent dans les studios de The Voice, où ils découvrent un Florent Pagny sur scène, de dos, en pleine interprétation de Caruso.

Un Florent Pagny puissant dans la bande annonce de The Voice

Dans cette bande-annonce de The Voice, la voix du chanteur, reconnaissable entre mille, est puissante. A tel point que sur les réseaux sociaux, certains ont pu se demander si Florent Pagny avait réellement chanté pour l'occasion ou s'il s'agissait d'un enregistrement plus ancien. Ce mercredi 22 janvier, la production a coupé court aux rumeurs et diffusé une vidéo des coulisses sur TikTok, montrant le coach emblématique en pleine possession de ses moyens. "Une prise a suffi", a-t-il même été ajouté.

Florent Pagny va-t-il continuer The Voice en 2026 ?

Ce comeback dans The Voice, l'artiste ne l'avait pas anticipé si tôt. "Je ne pensais pas pouvoir revenir dans The Voice avant l'année prochaine", s'est-il aussi étonné. "La production a chamboulé mes plans. Finalement, c'est mieux ainsi parce qu'avec un nouvel album et une tournée prévus en 2026, j'aurai moins le temps", a-t-il lâché, toujours dans Télé Loisirs. Une manière de prévenir que sa présence n'est pas du tout assurée pour l'année prochaine.

Florent Pagny a déjà prévu douze concerts à l'Olympia, à Paris, du 16 juin au 5 juillet 2026. Et six dates ont été ajoutées en amont cette semaine à travers la France, à l'Arena du Pays d'Aix le 31 janvier 2026, au Zénith de Rouen le 22 février 2026, à la LDLC Arena de Lyon le 19 mars 2026, au Zénith de Dijon le 28 mars 2026, à celui de Lille le 5 juin 2026 et enfin au Forest national de Bruxelles le 13 juin 2026. Toute prolongation compromettrait le tournage des auditions, qui débute généralement entre la rentrée et l'automne.