Danse avec les stars 2025 : une candidate a posé un lapin à la production, un danseur vedette sur le carreau

La saison 14 de "Danse avec les stars" vient de débuter avec un casting 5 étoiles. Mais l'émission phare de TF1 a vu une star lui faire faux bond au dernier moment, laissant son danseur sur le carreau.

Le coup d'envoi de la 14e édition de Danse avec les stars a été donné sur TF1 et le deuxième prime, ce vendredi 14 février, va permettre de découvrir six nouveaux talents (ou pas) parmi les candidats. La semaine dernière, les téléspectateurs ont déjà pu admirer les premiers pas de danse du champion olympique Florent Manaudou et de sa partenaire Elsa Bois sur un cha-cha-cha endiablé, Julie Zenatti et Adrien Caby dans une danse contemporaine, ou encore l'ancienne candidate de la Star Academy Lénie dans un tango avec Jordan Mouillerac.

Les prestations de Lénie, Julie Zenatti et surtout de Florent Manaudou ont particulièrement séduit le jury de DALS, toujours composé composé de Chris Marques, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Mel C cette année. A l'inverse, la valse contemporaine du journaliste sportif Nelson Monfort et de Calisson Goasdoué n'a récolé que 15 points. Un score qui risque de les mettre en danger dès le 3e prime, quand le public et le jury pourront éliminer des couples.

En attendant, le deuxième volet de Danse avec les stars ce soir sera l'occasion de voir la comédienne Mayane et Christophe Licata, le footballeur Frank Leboeuf et Candice Pascal, ou encore la Miss France 2024 Eve Gilles et son danseur Nino Mosa. Et avec ce casting complet, un des meilleurs réunis en 14 éditions, le concours s'annonce d'ores et déjà très relevée.

"Ils me voyaient vraiment qu'avec...", un danseur recalé

Pourtant, si de nombreuses célébrités se bousculent chaque année pour participer à DALS, certaines ont refusé de se frotter à l'exercice. Les noms d'Hélène Segara, Claire Keim, Carole Rousseau, Christine Bravo, Marie-Sophie Lacarrau, Matthieu Delormeau, Jarry ou encore Amir ont circulé, avec des raisons variées. Catégorique, la chanteuse Élodie Frégé a par exemple déclaré que Danse avec les stars ne correspondait pas à ses aspirations artistiques...

Mais le refus qui a sans doute fait le plus de bruit cette année est celui de la chanteuse Maëlle Pistoia. La gagnante de The Voice 2018 était fortement pressentie au casting de cette 14e saison. Et elle avait même un danseur attitré : l'emblématique Maxime Dereymez. Absent l'an dernier, ce dernier devait faire son retour avec la jeune artiste comme partenaire. Las, celle-ci se serait désistée à quelques jours du début des répétitions, laissant le danseur sur le carreau.

"Ils me voyaient vraiment qu'avec Maëlle. C'était leur choix", a récemment confirmé Maxime Dereymez dans l'émission Le Buzz TV. "Je leur ai dit que c'était un mal pour un bien car je suis à fond dans ma comédie musicale ("Bonne nouvelle" - NDLR). Ça aurait été compliqué de faire les deux." Déçu mais pas amer, le danseur a néanmoins critiqué le manque de professeurs de qualité au sein du programme. "Souvent, ce qu'il manque dans l'émission, ce sont des bons profs", a-t-il taclé, regrettant notamment les absences d'Anthony Colette et Christian Millette, deux autres grands absents.

"C'est bien possible que je ne revienne pas", a conclu Maxime Dereymez au sujet de son avenir dans DALS. "La dernière saison avec Keiona a été super. Dommage, avec Maëlle, ça aurait été aussi très bien. Mais il faut passer à autre chose." Une page qui se tourne ?