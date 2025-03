Les Enfoirés 2025 : il y a 2 ou 3 détails que vous ne verrez peut être pas à la télé, les images en avant première

TF1 diffuse ce vendredi le spectacle des Enfoirés 2025, enregistré en janvier à Montpellier. Quelques temps forts devraient attirer l'oeil, d'autres moins. Et pourtant...

Ce vendredi, TF1 diffuse l'édition 2025 du spectacle des Enfoirés, enregistrée en janvier à Montpellier. Un show déjà connu et abondamment commenté, avec sa pléiade de stars réunies au profit des Restos du Cœur, pour la 37e fois cette année. Intitulé "Au pays des Enfoirés", le concert a réuni plus de 50 artistes qui ont chanté, dansé et fait plus ou moins rire pour la bonne cause. Au casting, on retrouve bien sûr les habitués comme Mimie Mathy, Patrick Bruel, Michèle Laroque, Michael Youn ou encore Kad Merad.

Côté petits nouveaux, l'évènement a accueilli une douzaine de premières recrues comme Alain Chamfort, Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2024, les comédiens François-Xavier Demaison et Alex Lutz, la chanteuse Jain ou encore les champions olympiques de tennis de table Alexis et Félix Lebrun. Des noms dont certains auraient été suggérés en coulisses par un certain Jean-Jacques Goldman, toujours très impliqué malgré son absence sur scène.

Au programme du concert des Enfoirés, il y a toujours ces tableaux chantés mettant à l'honneur de grands standards français et internationaux, de Johnny Hallyday à Beyoncé en passant par Dalida. Mais aussi et cette année en particulier, des sketchs, notamment un numéro de danse avec le rugbyman Antoine Dupont à ne pas manquer. Sans oublier le traditionnel single des Enfoirés, intitulé cette année "Le monde de demain".

Star qui s'ennuient, accident de décor, détails cachés...

Point d'orgue de la soirée, les Enfoirés ont rendu deux hommages particulièrement émouvants qui ont bouleversé les artistes lors des répétitions. D'abord à l'immense Françoise Hardy, disparue en 2024, avec le titre "L'amitié" repris en chœur par le public. Puis à l'inoubliable Michel Blanc à travers "Quand te reverrai-je, pays merveilleux ?", en référence aux "Bronzés font du ski". Un moment fort lors duquel Gérard Jugnot n'a pu retenir son émotion, alors qu'il était dos au public, selon les confidences de Patrick Bruel lors de la tournée promotionnelle.

D'autres détails du concert seront d'ailleurs remarqués, bien cachés ou trop furtifs pour le téléspectateur : une Mimi Mathy en fauteuil roulant car en difficulté dans ses déplacements, comme elle l'a expliqué depuis à plusieurs médias, un Vianney lui aussi diminué dans sa mobilité avec une jambe plâtrée après un accident de scooter, des stars cachées ici et là au plafond ou dans des boîtes, mais aussi des incidents de costume ou de décor (voulus ou non). Parmi les autres moments clés à repérer, il y a aussi ce tableau "Pardon aux JO" très humoristique, retour des Enfoirés sur un sketch qui avait beaucoup fait parler l'année dernière, mais aussi des divorces en pagaille ou des moments d'ennui profond des stars. On en a repéré quelques uns dans la galerie ci-dessus.

Comme chaque année, les ventes de CD et DVD des Enfoirés permettront de financer de nombreux repas pour les plus démunis. Entre 2023 et 2024, les Enfoirés ont ainsi permis de distribuer plus de 163 millions de repas.