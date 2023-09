Squid game dans la vraie vie : Netflix va sortir une télé-réalité folle où des candidats se battent pour 4,56 millions de dollars

Netflix a annoncé la sortie prochaine d'un programme de télé-réalité inspiré de la série sud-coréenne à succès. Celle-ci fait déjà polémique.

"Squid Game" dans la vraie vie : le concept a de quoi être terrifiant. Pourtant, Netflix l'a fait. "Squid Game : Le défi" est une série de télé-réalité inspirée de la série à succès sud-coréenne. Ce vendredi 22 septembre, la plateforme de streaming a partagé la première bande-annonce de cette émission, dans laquelle 456 personnes venues des quatre coins du monde (qui ne sont pas des personnages fictifs évidemment) s'affrontent pour gagner 4,56 millions de dollars (environ 4,28 millions d'euros).

Si la série reprend le concept de "Squid Game", il y a quelques différences bienheureuses. Contrairement à la série phénomène de la plateforme de streaming, les participants ne meurent (heureusement) pas en cas de défaite.

Mais alors, quel rapport avec la série sud-coréenne ? Les participants vont devoir se plier à des défis inspirés par la série originale. On retrouvera ainsi la terrifiante poupée de la saison 1, mais également d'autres épreuves inédites.

Une télé-réalité qui fait polémique

Ce concept de téléréalité inspirée de "Squid Game" a fait polémique avant sa sortie sur Netflix. Si certains s'interrogeaient sur le bien-fondé de réaliser une télé-réalité sur une série qui dénonce de telles dérives, le tournage avait également suscité la controverse.

Plusieurs participants ont révélé au média The Sun que celui-ci se serait déroulé dans des conditions extrêmes. Plusieurs personnes auraient ainsi eu besoin d'une assistance médicale lors d'une épreuve, qui s'est déroulée dans un hangar aérien en plein hiver, au Royaume-Uni. Selon Variety, certains candidats se seraient évanouis à cause de la fatigue et du froid.

La production avait alors démenti, assurant "prendre très au sérieux la santé de nos candidats et notre équipe, tout comme la qualité de la série". "Toute allégation comme quoi la compétition serait truquée ou que les participants seraient sérieusement en dangers sont simplement fausses. Nous avons pris toutes les mesures de sécurité nécessaires", avait-elle ajouté.

"Squid Game : Le défi" est à découvrir prochainement sur Netflix. La plateforme de streaming a annoncé que la mise en ligne des épisodes de cette télé-réalité aura lieu le 22 novembre 2023 en France.