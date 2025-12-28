Hudson et Rex : un double drame et un décès, le chien et la star de la série ont été frappés tous les deux par le cancer

La série canadienne Hudson et Rex a été frappée et même endeuillée par un double drame touchant ses deux vedettes.

Vous avez aimé cet article publié le 16 mars 2025. Nous le republions à l'occasion de notre Best-of de l'année 2025.

C'est un duo de choc qui fait partie du paysage télévisuel depuis déjà quelques années. L'inspecteur Charlie Hudson et son fidèle berger allemand Rex ont fait leur retour pour de nouvelles enquêtes captivantes à partir du dimanche 16 mars 2025, sur France 3, avec la diffusion de la saison 6 inédite.

Pourtant, les aventures d'Hudson et Rex ont bien failli s'arrêter brutalement l'an dernier. Le tournage de la saison 7, diffusée en 2025 au Canada, a été endeuillé par le décès soudain de Diesel vom Burgimwald, le magnifique berger allemand qui incarnait Rex depuis de nombreux épisodes.

Âgé de seulement 8 ans, ce chien exceptionnel, descendant direct du tout premier Rex, a succombé à un cancer foudroyant détecté à peine quelques semaines avant sa mort. "Ces chiens font partie de ma famille. En perdre un me brise toujours le cœur", avait confié avec émotion Sherri Davis, sa coach et la productrice de la série. La saga canine va pouvoir continuer grâce à Dante et Dillon, les deux jeunes neveux de Diesel, qui ont pris le relais pour permettre à Rex de poursuivre ses enquêtes aux côtés de l'inspecteur Hudson.

Un cancer pour l'interprète d'Hudson

Et comme si un drame devait frapper un maître autant que son animal de compagnie, l'interprète de Charlie Hudson, l'acteur John Reardon, a lui aussi annoncé avoir traversé une terrible épreuve dans les médias. Il a révélé en décembre dernier, sur Instagram, avoir vaincu un cancer des amygdales qui a bien failli le terrasser, photo à l'appui.

Exprimant toute sa reconnaissance envers sa famille - son père qui l'a tiré de son lit pour le forcer à marcher, sa mère qu'il l'a nourri comme elle a pu, mais aussi sa femme, ses frères et soeurs et ses amis -, il a aussi salué le travail des équipes médicales qui l'ont soutenu pendant sa convalescence. "La route a été longue", a-t-il confié, se réjouissant d'avoir surmonté cette douloureuse période et d'être aujourd'hui en rémission.

Ces drames qui ont frappé le tournage donneront à n'en pas douter une autre saveur à la série Hudson et Rex dans les prochaines années, qu'on regardera peut être d'un autre oeil.