Sondages du 2e tour des municipales : Paris, Lyon, Marseille, Nice... Les études dans les grandes villes

Qui est favori du 2e tour des municipales à Paris et dans les grandes villes de France ? Éléments de réponse avec les sondages effectués durant la campagne.

Et si le deuxième tour des élections municipales nous promettaient quelques grosses surprises ? Dans les grandes communes du pays, il y a bien quelques candidats favoris, mais les résultats des scrutins devraient être serrés un peu partout, compte tenu des désistements, alliances et fusions qui ont réduit les disparités des reports de voix. Qu'en disent les sondages à Paris, Marseille, Lyon et autres points chauds ?

Notre outil permet de consulter les sondages effectués sur le 2e tour des élections municipales. Ces études ont été réalisées par divers instituts avant le premier tour des élections municipales 2026 qui s'est déroulé le dimanche 15 mars. De facto, ils ne prennent pas en compte les dynamiques d'entre deux-tours ni les percées significatives de certains candidats lors du premier scrutin.

Découvrez ci-dessous les derniers sondages sur le deuxième tour des élections municipales Deuxième Tour Sondages des municipales 2026 Intentions de vote - Grandes Métropoles -- Choisissez une ville -- Sélectionnez une ville pour voir les derniers sondages du 2nd tour. Source : Agrégation des derniers sondages (Mars 2026)

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Sondage à Paris : Dati ou Grégoire ?

Dans la capitale, l'affrontement entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire cristallise deux visions opposées du quotidien des Parisiens. Si Rachida Dati (45%) semble bénéficier d'une dynamique d'union de la droite et du centre (LR, Horizons, MoDem), Emmanuel Grégoire (40%) pourrait bénéficier de sa dynamique créé avant le premier tour. L'enjeu majeur réside dans le score de Sophia Chikirou (LFI, 15%) qui pourrait faire basculer l'élection.

Sondage à Marseille : Payan face à la vague RN

Benoît Payan aborde ce second tour avec une avance confortable (45 %), mais sous une pression politique intense. Face à lui, Franck Allisio (36%) incarne la percée historique du Rassemblement National dans cette ville, capitalisant sur les thématiques du pouvoir d'achat et de la sécurité. Le recul de Martine Vassal (18%), figure historique de la droite locale, démontre l'effritement de la droite classique au profit d'un bloc identitaire fort.

Sondage à Bordeaux : énorme incertitude

Le sondage Cluster 17 réalisé avant le 1er tour affichait une égalité parfaite (50-50) entre le maire écologiste Pierre Hurmic et le candidat de lu camp présidentiel Thomas Cazenave. Le maire sortant, arrivé en tête au premier tour, apparaît toutefois en difficulté. Le refus de fusion du centriste Philippe Dessertine (20% au premier tour) crée un immense réservoir de voix indécises.

Sondage à Nice : la guerre des chefs azuréens

À Nice, le duel fratricide entre Éric Ciotti et Christian Estrosi a tourné à l'avantage du premier dimanche dernier. Avec 45% des intentions de vote au 2e tour, Éric Ciotti, allié au RN, semble en passe de détrôner son ancien mentor. Christian Estrosi (33%), bien que soutenu par le bloc central et LR, paie l'usure du pouvoir et une fracture nette avec une partie de son électorat de droite traditionnelle qui semble s'être radicalisé. La candidate de l'union de la gauche, J. Chesnel-Le Roux (22%) a choisi de se maintenir.

Sondage à Montpellier : la gauche fracturée mais dominatrice

Michaël Delafosse semble filer vers une victoire solide avec 45% d'intentions de vote, illustrant la résistance d'un socialisme municipal ancré. Sa stratégie de rupture avec La France Insoumise semble porter ses fruits. Face à lui, le milliardaire Mohed Altrad (33%) peine à transformer sa réussite entrepreneuriale en dynamique politique. Nathalie Oziol (LFI, 22%) maintient un score élevé qui témoigne de la force du courant mélenchoniste dans la ville.

Sondage à Toulon : La digue républicaine face à l'assaut RN

Toulon reste l'un des enjeux les plus symboliques pour le Rassemblement National, qui rêve de reconquérir la ville trente ans après sa victoire de 1995. Cependant, Josée Massi (DVD, 53%) semble en mesure de conserver son fauteuil grâce à un front républicain qui s'est formé dès le lendemain du premier tour. Le retrait de Michel Bonnus qui a appelé sans ambiguïté à faire barrage au RN, offre une réserve de voix cruciale à la maire sortante. Laure Lavalette (RN, 47%) reste en capacité de gagner.