Résultat des municipales 2026 : les sondages prédisent un 2e tour explosif
Le résultat du 2e tour des municipales, promis pour dimanche soir, pourrait donner lieu à des surprises. Les résultats des sondages publiés avant la période de réserve ont fait bouger les lignes dans plusieurs villes clés.
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- Les résultats définitifs des municipales 2026 sont attendus ce dimanche 22 mars au soir, après un 2e tour de scrutin dans plus de 1 560 communes ou arrondissements. Un second tour qui s'annonce serré dans plusieurs points chauds selon les enquêtes menées dans les toutes dernières heures avant la fin de la campagne officielle.
- Les résultats des sondages de second tour des élections municipales, dévoilés avant la période de réserve, donnaient notamment Emmanuel Grégoire avec deux points d'avance sur Rachida Dati à Paris (46% contre 44% dans le dernier sondage Ifop pour Paris Match), bien plus selon une étude Cluster17 pour Politico (48% contre 41%). A Marseille, Benoît Payan a été donné nettement en tête devant Franck Allisio (45% contre 36% selon OpinionWay).
- Les sondages à sur le 2e tour des municipales 2026 donnent une quasi égalité dans plusieurs villes. A Lyon, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas seraient à égalité parfaite (50% chacun selon un sondage Opinion Way pour Lyon Mag), comme Pierre Hurmic et Thomas Cazenave à Bordeaux (Cluster17). A Toulouse, l'union de la gauche et Jean-Luc Moudenc sont dans la marge d'erreur (51% contre 49%, l'Ifop pour La Dépêche).
- Plusieurs autres villes ont été testées : le résultat livré au Havre semble favorable au maire sortant Edouard Philippe (47% contre 39%, Cluster17). À Nice, Éric Ciotti l'emporterait tout comme Josée Massi à Toulon (Elabe).
- De nombreuses alliances ont été conclues entre les candidats encore en lice. Le PS et LFI se sont réunis sur des listes communes dans plusieurs villes, notamment à Lyon ou à Toulouse, pour faire barrage à la droite et l'extrême droite. Les deux partis de gauche font cependant bande à part à Paris et à Marseille.
Les derniers sondages sur le deuxième tour des élections municipales
Ces sondages ont été réalisés soit cette semaine, soit avant le premier tour des élections municipales. Ces derniers ne prennent pas en compte les dynamiques d'entre deux-tours ni les percées significatives de certains candidats au 1er tour. Tous les sondages ont été publiés avant la période de réserve.
Sondages des municipales 2026
Intentions de vote - Grandes Métropoles
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Source : Agrégation des derniers sondages (Mars 2026)
Consultez les notices sur commission-des-sondages.fr
10:11 - Que se passe-t-il en cas d'égalité parfaite au second tour ?
Le code électoral a tranché dans le cas d’une égalité parfaite entre les candidats en lice lors du deuxième tour. En cas d’égalité des voix entre les listes arrivées en tête, les sièges "sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée", nous apprend LCP La moyenne d'âge de l'ensemble des colistiers est donc seule prise en compte
09:50 - Comment fonctionne le second tour des Municipales ?
Comme l’explique le site de Vie Publique, au second tour des élections municipales, c'est la liste qui arrive en tête (au contraire du premier tour où la majorité absolue n'est pas exigée) qui obtient, lors de la répartition des sièges au conseil municipal, la prime majoritaire. Cette prime représente 50 % des sièges sauf dans les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille où elle est de 25 %. La proportionnelle est de mise pour les autres sièges (souvent l’opposition) en suivant la règle de la plus forte moyenne.
09:18 - Un site officiel pour consulter les différents programmes
Alors que le second tour des élections municipales approche, les électeurs pourraient vouloir consulter les différents programmes des candidats en lice. Depuis 2015, il existe un site officiel du ministère de l’Intérieur qui les répertorie qui les rend accessibles à tous. Sur le site, une carte interactive des commune en France, il vous suffit de cliquer sur cotre ville pour consulter les différents programmes.
09:11 - La difficile fin de campagne de Christian Estrosi à Nice
A Nice, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), en ballotage très défavorable face à son rival Eric Ciotti (UDR-RN) après une invraisemblable campagne, s'est lui posé en rassembleur contre ce qu'il a décrit comme "la menace d'un système d'ultra droite", devant quelques centaines de personnes agitant des pancartes "Sauvons Nice". Si des écologistes lui ont apporté leur soutien pour éviter que Nice devienne "une tache brune sur la carte de France", la tête de liste PS-PCF-Ecologistes Juliette Chesnel-Le Roux a répété que le maire sortant ne pouvait pas s'ériger en rempart après avoir été engagé toute sa carrière dans "une course-poursuite avec l'extrême droite".
08:28 - Peut-on encore faire une procuration pour le second tour des municipales ?
Il n'y a pas de date limite pour faire établir des procurations de vote. Mais, afin de faire une procuration et qu’elle puisse être valable le jour du scrutin, il faut impérativement faire vérifier en amont votre identité en vous déplaçant dans une autorité habilitée (commissariat, gendarmerie ou agent du ministère des Affaires étrangères). Il faut donc s’y prendre à temps et à un moment de la journée où ces institutions sont ouvertes et accessibles.
08:17 - Qui est habilité à proclamer officiellement les résultats ?
La proclamation des résultats des municipales est une prérogative du président du bureau de vote centralisateur de la commune. Dans les communes ne disposant que d'un seul bureau, le maire sortant (ou son remplaçant légal) assure souvent cette fonction. Il procède au recensement des votes sur la base des PV de tous les bureaux de la commune, établit le PV récapitulatif final et annonce à haute voix les noms des candidats élus conseillers municipaux et conseillers communautaires, ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Cette proclamation a un caractère officiel et fait courir les délais légaux pour les recours contentieux et pour la convocation du conseil municipal d'installation.
07:39 - Quel tribunal est compétent pour juger les contentieux électoraux municipaux ?
Le tribunal administratif (TA) est le juge de premier ressort compétent pour connaître des protestations contre les résultats des élections municipales et intercommunales. Le contentieux électoral relève de la justice administrative car il s'agit de vérifier la régularité d'un acte de puissance publique (l'organisation du scrutin et la proclamation des résultats). En cas de désaccord avec la décision du tribunal administratif, un appel peut être formé devant le Conseil d'État, qui statue alors en dernier ressort. L'appel n'est pas suspensif, sauf décision contraire du Conseil d'État.
07:10 - Comment les résultats du second tour sont-ils officiellement validés ?
La validation des résultats commence dès la clôture du scrutin par l'établissement d'un procès-verbal (PV) dans chaque bureau de vote. Ce PV, signé par les membres du bureau et les délégués des listes, consigne les scores, les émargements et les éventuelles observations. Ces documents sont ensuite centralisés au bureau centralisateur de la commune pour le recensement général des votes. Le président de ce bureau proclame publiquement les résultats. Une copie du PV est immédiatement transmise à la préfecture pour contrôle de légalité et centralisation nationale par le ministère de l’Intérieur. Les résultats sont considérés comme provisoires jusqu'à l'expiration des délais de recours, mais ils sont exécutoires, permettant l'installation du nouveau conseil municipal.
20/03/26 - 23:47 - Fin de la campagne électorale et début de la période de réserve
FIN DU DIRECT - La campagne des élections municipales 2026 en vue du second tour prévu ce dimanche se termine officiellement à minuit ce vendredi soir. Jusqu'à l'annonce des résultats dimanche soir, nous entrons en période de réserve. Il ne sera désormais plus possible de parler sondages et autres programmes avant 20h, le 22 mars.
20/03/26 - 23:06 - Cette erreur commise par François Hollande avant le 1er tour des municipales selon le maire sortant de Tulles
Un président ne devrait pas dire ça... Dans un entretien accordé à La Montagne, le maire sortant de Tulle, Bernard Combes, connu pour être pourtant un proche de François Hollande, a estimé que ce dernier avait "fait une erreur" en affirmant avant le premier tour des municipales 2026 que tout rapprochement entre socialistes et insoumis au second serait une "compromission". "S’il avait mesuré l’impact que ça pouvait avoir, il aurait dû ou pu reporter ses propos", affirme Bernard Combes selon qui, "aujourd’hui, ça [le] met [lui - maire sortant de Tulle], et d’autres maires socialistes ou apparentés, en difficulté". Et d'insister : "Les initiatives locales n’ont rien à voir avec les stratégies nationales."
20/03/26 - 22:32 - Quid des résultats attendus au second tour des élections municipales à Lyon ?
Entre Jean-Michel Aulas, pourtant donné grand favori de ce scrutin, et Grégory Doucet, finalement arrivé en tête lors du premier tour des élections municipales à Lyon dimanche dernier, la tension est palpable. Il faut dire que les deux candidats sont donné au coude-à-coude et même, selon certains sondages comme celui d'OpinionWay pour LA News, à égalité parfaite : 50%-50%.
Voici les résultats du premier tour des élections municipales 2026 dans les principales villes de France :
- Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages.
- Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%)
- Résultat à Lyon : 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%)
- Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%).
- Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%)
- Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92%
- Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%).
- Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%).
- Résultat à Bordeaux: 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%).
- Résultat au Havre : 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%).
- Résultats à Toulon : 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%)
- Résultat à Perpignan : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour
Comment fonctionnent les élections municipales ? Des changements qui impactent les résultats
Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.
Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).
La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.