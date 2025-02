Rien ne va plus pour Hanouna : lâché et lynché de toutes parts, l'animateur très incertain sur son avenir

La fin programmée de C8 sur la TNT approche à grands pas. Et les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Cyril Hanouna et "TPMP"...

Depuis plusieurs mois déjà, Cyril Hanouna est sur la sellette et les derniers jours n'ont pas été meilleurs pour le trublion du PAF et son émission TPMP. Jeudi, Cyril Hanouna a été condamné à 4000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour des insultes proférées dans Touche pas à mon poste à l'encontre du député LFI, Louis Boyard, en 2022. La veille, le sort de C8 venait d'être définitivement scellé par le Conseil d'Etat, qui a confirmé la décision de l'Arcom de retirer la fréquence TNT de la chaîne dès le 1er mars.

Des nouvelles qui ont sans doute ravi certaines personnalités comme Michel Cymes, ennemi juré de Cyril Hanouna depuis des années, ou même Booder, pourtant ami de longue date de l'animateur quant à lui. Tous les deux ont pointé dans les médias la dérive de TPMP ces dernières années, et estimé que la fin de C8 était un juste retour de bâton.

Et comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles polémiques sont venues frapper TPMP cette semaine, comme le nouveau clash entre Cyril Hanouna et sa chroniqueuse Géraldine Maillet. Tentant de nuancer les propos de Michel Cymes sur un autre sujet (la nomination de Robert Kennedy Jr, connu pour ses positions antivaccins, au ministère de la Santé américain), la chroniqueuse s'était pris une volée de bois vert de la part de son patron en plein direct.

Après une longue diatribe anti-Cymès et tout à sa défense de l'administration Trump, Hanouna avait notamment asséné à Géraldine Maillet. "Vous ne serez plus là longtemps, c'est insupportable. Vous nous faites chier". Une réaction qui a choqué de nombreux internaute dénonçant l'acharnement voire le "harcèlement moral" de Cyril Hanouna sur sa chroniqueuse. L'animateur, qui avait annoncé avec tambours et trompettes une rencontre avec Donald Trump fin février justement, avant d'annuler, a aussi dû démentir des rumeurs selon lesquelles il aurait en fait été piégé par une fausse annonce...

En interne, Hanouna est aussi pointé par des salariés et des syndicalistes du groupe Canal, a rapporté Actu.fr, ces derniers le tenant pour responsable de la fin de C8 et de la mise sur le carreau de centaines de salariés. "Heureusement qu'on n'a pas vu débarquer Cyril Hanouna à la dernière assemblée générale", a lâché une déléguée du syndicat central CFE-CGC au site d'actu locale.

Et ces critiques ne seraient rien sans la tournure qu'est en train de prendre le transfert annoncé de Cyril Hanouna sur M6. Le mariage entre l'animateur et la chaîne semble de plus en plus compromis. Le "front anti-Hanouna", réunissant journalistes et animateurs, à commencer par Karine Le Marchand, y est sans doute pour peu. En revanche, les négociations achopperaient sur les "aspirations politiques" d'Hanouna, qui s'exprime toujours plus sur des sujets clivants à l'antenne et entend bien continuer. Le refus de ce dernier de se cantonner au divertissement, ce que M6 souhaiterait par dessus tout, serait un point de blocage majeur selon plusieurs sources, dont 20 Minutes.

Et un rebond dans le groupe Canal+ semble incertain. Le Parisien avait acté leur "rupture" à l'automne. Libération a ensuite assuré que Vincent Bolloré, patron de Vivendi et du groupe Canal, aurait refusé la demande d'Hanouna de prendre la tranche horaire 21h-23h sur CNews. Jeudi, Le Parisien revenait à la charge, indiquant que "la piste explorée côté télévision est un passage de Touche Pas à Mon Poste sur CStar" désormais. Un pis-aller.

Ces soubresauts qui accentuent le flou autour de l'avenir de TPMP après la disparition de C8. L'animateur star, de plus en plus controversé, pourrait-il se retrouver sans chaîne, victime de ses propres excès ? Affaire à suivre...