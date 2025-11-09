Passe-Muraille cache un grand séducteur : "J'ai toujours des femmes qui m'apportent leur numéro de téléphone"

Anthony Laborde, alias Passe-Muraille dans "Fort Boyard", l'a avoué : il attire les femmes. Mais il n'est plus un coeur à prendre...

Après 16 années d'amour, Anthony Laborde, connu sous le pseudonyme de Passe-Muraille dans le jeu télévisé Fort Boyard, s'est enfin marié. C'est ce qu'il a annoncé fièrement sur ses réseaux sociaux le 23 octobre dernier. Agé de 43 ans, l'acteur a partagé des clichés de la cérémonie qui s'est déroulée le 27 septembre à La Ferté-Bernard, dans la Sarthe, en présence de sa compagne Gaëlle Dassy, âgée de 34 ans.

Leur histoire d'amour avait débuté en 2009 lors d'une séance de dédicaces autour de l'émission Fort Boyard. Le coup de foudre fut immédiat pour le couple qui s'est ensuite pacsé en 2013. Entre-temps était arrivée une petite fille, Carline, née en 2009, puis vint ensuite un garçon, Tao, né en 2018.

Car derrière son personnage d'homme à tout faire dans le célèbre fort, Anthony Laborde cache un grand charmeur. Sur le plateau de l'émission Toute une histoire en 2014, il confiait avec malice qu'il attirait beaucoup de femmes lors des événements promotionnels et autres séances de dédicaces autour de Fort Boyard, en évoquant sa rencontre avec Gaëlle en particulier :

"J'étais en animation dans un centre commercial. Je faisais des dédicaces avec mes amis du Fort. Lors de ces animations-là, j'ai toujours des femmes qui m'apportent leur numéro de téléphone. Après il faut faire le tri. C'est un boulot très difficile", s'amusait le trublion de l'émission de France 2, jamais avare en vannes et bons mots.

Mais ce jour-là, c'est l'âme-soeur qui a frappé à sa porte et qui a fait chavirer son cœur, transformant le séducteur en homme marié, rangé et épanoui. "Et là, il y a une fille qui est rentrée. On s'est regardés tous les deux. Quelque chose s'est passé. Un coup de foudre. C'est la première fois que ça m'arrivait", a poursuivi Passe-Muraille, bien plus sérieux.

De sa compagne on sait finalement peu de choses si ce n'est qu'elle travaille elle aussi dans le monde du divertissement. Originaire de Bergerac, Gaëlle Dassy a créé en 2015, avec le soutien d'Anthony Laborde, Oki prod, une entreprise d'organisation de spectacles, concerts, animations et autres galas ou séminaires d'entreprise.

Autre anecdote pas piquée des hannetons : l'épouse de Passe-Muraille n'est autre que la fille de Patricia Dassy, la nouvelle compagne d'André Bouchet, l'interprète de Passe-Partout. C'est d'ailleurs grâce à Passe-Muraille et Gaëlle que les deux tourtereaux se sont rencontrés. La preuve que pour les personnages clés de Fort Boyard, l'amour et le mariage sont des affaires de famille.