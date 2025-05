C'est Rome en moins cher et sans touristes : cette petite ville est totalement sous-estimée

Oubliez Rome et ses hordes de touristes, cette ville regorge de trésors romains encore méconnus et vaut clairement le détour.

Année après année, Rome est envahie par les touristes qui viennent y découvrir les majestueux vestiges de l'Antiquité. Pourtant, d'autres ruines et monuments romains sont à découvrir ailleurs, avec bien moins de touristes et pour des prix plus accessibles. C'est le cas de notre découverte du jour qui vous promet une plongée dans le monde romain, en toute quiétude puisque cette destination reste étonnamment méconnue.

Pour cela, direction... l'Espagne et non l'Italie. L'empire romain s'est étendu sur une large partie de l'Europe et ses vestiges se trouvent aux quatre coins du continent. Citons Bath en Angleterre, Trêves en Allemagne, Arles ou Nîmes en France mais aussi Mérida en Espagne !

Merida, anciennement connue sous le nom d'Augusta Emerita, fut fondée en 25 avant J.-C. et devint rapidement l'une des villes les plus importantes de l'Empire romain dans la péninsule ibérique. Pourtant, aujourd'hui encore, cette perle d'Estrémadure reste étonnamment préservée du tourisme de masse.

Déambuler dans les rues de Merida, c'est pourtant comme remonter le temps. À chaque coin de rue, le visiteur tombe nez à nez avec d'authentiques vestiges romains remarquablement conservés. Parmi les incontournables à voir absolument, on peut citer le majestueux théâtre romain datant du Ier siècle avant notre ère. Il accueille chaque été le prestigieux Festival International de Théâtre Classique. L'amphithéâtre et le cirque sont eux aussi magnifiquement préservés. Merida possède même son propre forum, certes plus modeste que celui de Rome.

D'autres joyaux parsèment la ville, comme le Temple de Diane aux colonnes intactes, le pont romain long de 790 mètres, ou encore l'aqueduc de San Lázaro. Loin de la cohue et des files d'attente interminables de Rome, le visiteur peut ici prendre le temps de s'imprégner de l'atmosphère antique. Avec tout cela, difficile de comprendre pourquoi Merida reste encore si méconnue du grand public, notamment en France. Peut-être est-ce dû à l'ombre écrasante de Rome et Pompéi. L'Unesco ne s'est en tout cas pas trompé : sans surprise, Merida a été intégrée au classement de l'instance et figure dans la liste des sites intégrés au patrimoine mondial.