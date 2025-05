Cette promenade secrète est un véritable paradis, le chemin est suspendu entre ciel et mer

Loin des foules, ce chemin suspendu en Italie semble sorti tout droit d'un tableau.

Il est bien connu que l'Italie regorge de trésors tous plus beaux les uns des autres. Seul hic, c'est une destination beaucoup trop touristique à l'approche de la saison estivale. Côte amalfitaine, Toscane, Venise, Cinque Terre... Il existe pourtant des endroits bien moins fréquentés dans la botte et qui n'en sont pas moins charmants. Pour exemple : Gênes ! Rien de mieux que d'explorer cette ville portuaire moins connue des Français à travers ce chemin de rêve.

Si Gênes a hérité du surnom de "La Superba" ("La Fière") par le poète Pétrarque en 1358, c'est bien parce qu'elle fascine les voyageurs du monde entier depuis tous temps. Nichée entre mer et montagne, cette ville chargée d'histoire, autrefois grande puissance maritime, offre des panoramas époustouflants facilement accessibles à pied.

Pour plonger dans les couleurs et les doux parfums du maquis génois, rien de mieux que de s'offrir cette promenade secrète en partant de la gare de Nervi, un quartier résidentiel de la ville. A partir du petit port de Nervi, sublime avec ses maisons colorées, vous emprunterez ce sentier exclusivement piéton et creusé dans la roche qui longe la mer.

Le petit port de Nervi vu depuis la "Passeggiata di Nervi" à Gênes. © hungry_herbivore - stock.adobe.com

Reliant Nervi à Bogliasco, ce chemin côtier jalousement gardé des Génois s'appelle communément la "Passeggiata di Nervi". On démarre par le tronçon Anita Garibaldi long de 2 km, qui serpente à flanc de falaise entre mer et parcs de magnifiques villas aristocratiques.

L'été, les baigneurs y trouvent leur bonheur car il existe des accès, tout au long de la promenade, à de véritables piscines naturelles. Les pauses gourmandes ne manquent pas non plus car le chemin est ponctué de restaurants locaux et "gelaterie", l'occasion de déguster les fruits de mer et les bonnes glaces de la région, ainsi que le fameux pesto ou la focaccia ligure à peine sortie du four...

A partir de la plage de Capolungo, on entame la montée sur les hauteurs pour rejoindre Sant'Ilario, un village perché aux vues spectaculaires, puis de là s'enchaînent collines en terrasses, oliveraies et horizon marin. Au terme de 4 km de plus, on devine enfin le majestueux pont romain qui nous accueille à l'arrivée, celui de l'ancien village de pêcheurs paisible : Bogliasco !

Ne manquez pas cette halte enchanteresse à la découverte de la beauté sauvage de Gênes, et profitez de rester une journée de plus dans la ville pour découvrir son patrimoine avec ses innombrables palais et musées. Desservie par un aéroport international, Gênes est joignable en 1h30 depuis Paris avec la compagnie Volotea qui opère des vols directs. A mi-chemin sur la côte ligure et traversée par un train régional peu coûteux, Gênes sera votre point de départ idéal pour accéder aux joyaux de la Riviera que sont les Cinque Terre, Portofino ou encore Sanremo.