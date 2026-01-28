Une des plus grandes chaînes d'hôtels en Europe est en faillite : voici l'impact pour les voyageurs

Environ 140 hôtels de grande marque sont concernés car leurs coûts liés aux salaires, à l'énergie, à l'alimentation et aux loyers ont fortement augmenté.

Les faillites d'entreprises font malheureusement partie de notre quotidien depuis quelques mois. Et en voici une qui va toucher plus particulièrement les voyageurs. C'est maintenant un des grands opérateurs hôteliers d'Europe qui a déposé une demande de faillite aux conséquences importantes. Il s'agit de Revo Hospitality Group, un nom qui ne parle peut-être pas beaucoup au voyageur français moyen, mais ce groupe est propriétaire d'hôtels sous contrats de franchise pour des enseignes connues telles que Hilton, Radisson et Holiday Inn. Environ 140 sociétés du groupe ont demandé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sous auto-administration auprès du tribunal de district de Charlottenburg à Berlin.

Ce sont donc environ 140 hôtels qui se retrouvent dans cette procédure de faillite. Il est précisé que les activités hôtelières se poursuivent pendant la procédure. Pour les voyageurs, la question se pose de savoir si les séjours réservés restent valables. Revo a communiqué que l'exploitation continue et que les réservations existantes ne sont, en principe, pas annulées en raison de la procédure de faillite elle-même. La situation peut toutefois varier d'un hôtel à l'autre en cas de changement d'opérateur ou si certains hôtels sont revendus, ce qui est évoqué comme une issue possible dans le cadre de la restructuration en cours.

Les causes de la crise sont similaires à celles rencontrées par une grande partie du secteur, mais dans le cas de Revo, elles sont aggravées par une expansion extrêmement rapide. Le groupe est passé d'environ 51 hôtels en 2020 à près de 250 aujourd'hui, alors même que les coûts liés aux salaires, à l'énergie, à l'alimentation et aux loyers ont fortement augmenté. Pour les clients ayant des séjours à venir, plusieurs médias de voyage recommandent une stratégie simple : contacter directement l'hôtel peu avant l'arrivée, privilégier des conditions d'annulation flexibles pour les nouvelles réservations et utiliser des moyens de paiement offrant une protection de l'acheteur, au cas où la situation évoluerait.

La plupart des hôtels exploités par ce groupe se situent en Allemagne ou en Autriche. Dans la liste on trouve ainsi le Pullman Berlin Schweizerhof. Mais d'autres hôtels en Suisse sont aussi concernés comme le Grand Belvedere Davos. En Europe, les personnes ayant réservé un hôtel bénéficient de plusieurs mécanismes de protection en cas de faillite de l'établissement ou de son exploitant. Lorsqu'il s'agit d'une simple réservation hôtelière, la faillite n'entraîne pas automatiquement l'annulation du séjour tant que l'hôtel continue d'opérer. Les voyages à forfait combinant transport et hébergement sont, eux, protégés par la directive européenne sur les voyages à forfait, qui garantit un remboursement ou une prise en charge.